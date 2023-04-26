Akşener ilk kez anlattı: Eşi, siyasi hayatını bu sözlerle tanımlamış

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener'in, Akşener'e siyasi hayatı ile ilgili söylediği sözleri köşesine taşıdı.

Akşener ilk kez anlattı: Eşi, siyasi hayatını bu sözlerle tanımlamış

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Sözcü TV’ye çıktığı günkü açıklamalarını hatırlattığı bugünkü yazısında, İYİ Parti Genel Başkanı'nın eşi Tuncer Akşener ile ilgili söylediklerine de yer verdi.

Erkin, “Sokakta, insanlar arasında rahatım. Sahada gerçekten rahatım. Ama her televizyon yayını öncesi kalbim hep atıyor ve heyecanlanıyorum.”

Önceki akşam SÖZCÜ TV yayınında sorularımızı yanıtlayan İYİ Parti lideri Meral Akşener yayın öncesinde bu cümleleri kurdu, dakikalar kala… Bu arada eşi Tuncer Bey'in kendisiyle ilgili yaptığı tanımlamayı da ilk kez sohbetimizde söyledi. Yaşanan onca olaydan sonra yol arkadaşının ‘Meral sen asit kuyusunda yüzüyorsun’ dediğini aktardı ve o cümlelerin ardından kısa bir durgunluk, düşünme, dalma hali yaşadı…” diye yazdı.

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