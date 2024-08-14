Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti: Kendisine ‘Bundan Çoban Bile Olmaz’ Diyen AKP’ye Geçti

AKP’nin 23. kuruluş yıldönümü, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın da katılımıyla Mardin’de yapılan bir etkinlikle kutlandı. Etkinlikte, geçmişte Yeniden Refah, İYİ Parti ve DEM Parti’de bulunan ve AKP’ye geçen belediye başkanı ve milletvekillerine rozet takıldı.

Rozet takılanların arasında göze çarpan isimlerin başında Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar geliyor. Akpunar, "Gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğim bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum” diyerek istifa etmişi.

AKP'Lİ BAŞKAN: ÇOBAN BİLE OLMAZ

AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 31 Mart Yerel Seçimlerinde belediye başkanı olmak için AKP’li rakibiyle yarışan Akpunar için sert sözler kullanmıştı. Sekmen, seçim kampanyası sırasında Akpunar için isim vermeden "O arkadaşımızdan belediye başkanı olmaz, hatta çoban bile olmaz" sözlerini kullanmıştı.

Emrullah Akpunar ise Aziziye’de seçimi kazanmasının ardından bu sözlere, çoban kıyafeti giyip ilçede dolaşarak tepki göstermişti. Akpunar şimdi ise AKP'ye geçti.

Kaynak: Gerçek Gündem