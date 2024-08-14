Yeniden Refah Cephesinden AKP'ye Jet Tepki Geldi: 'Haksız ve Adaletsiz Bir Uygulama'

AKP’nin 23’üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende AKP’ye katılan 2 milletvekili ve 13 belediye başkanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takıldı. AKP’ye katılan 15 kişinin 7’sinin Yeniden Refah Partili olması ise dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, söz konusu transferlere ilişkin yaptığı açıklamada sert tepki gösterdi.

‘ADALETSİZ BİR UYGULAMADIR’

Kılıç, konuya ilişkin açıklamasında, “Kamunun gücünü kudretini, muhalefetin seçilmiş başkanlarını baskı altına alacak şekilde kullanmak hukuka uygun değildir” ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Millet iradesi sandığa yansıdı. O andan itibaren seçilen belediye başkanlarına düşen görev milletin tebliğ ettiği emaneti 5 sene boyunca sahip çıkmaktı. Bunu normal bir durum olarak göremeyiz. Bu başkanların önemli kısmı bugün AKP'ye katıldı. Kamunun gücünü kudretini, muhalefetin seçilmiş başkanlarını baskı altına alacak şekilde kullanmak hukuka uygun değildir.

Bir partiden seçilen başkanları istifa ettirip partinize katmak haksız ve adaletsiz bir uygulamadır. Seçimin mantığına, siyasetin sosyolojisine yansımasına tümüyle aykırıdır.

‘YER DEĞİŞTİRMEK GİDENE DE KALANA DA YARAMAZ’

YRP'nin bakanlıkları, büyük bütçesi yok, seçilmiş başkanlarımıza kredi veremiyoruz. Siz belediye başkanlarını hizmet edemez hale getiremezsiniz ve belediye başkanları bu yüzden partisini değiştirmek isterse buradan açığa büyük adaletsizlik çıkar. Yer değiştirmek gidene de yaramaz, kalana da yaramaz.

Seçilmiş belediye başkanları kendi partilerinde kalmalıdır. Hizmet etmelerine mani olan dışlayıcı olan uygulamalar varsa bunu halka anlatmalıdır. Doğru olan budur."

FATİH ERBAKAN DA 'SİYASİ ŞANTAJ' DEMİŞTİ

YRP'den AKP'ye transfer olan belediye başkanlarına ilişkin bir açıklama yapan parti lideri Fatih Erbakan da 'siyasi şantaj' vurgusu yapmıştı.

Erbakan konuya ilişkin açıklamasında, "Yeniden Refah Partili belediye başkanlarımızın faaliyetlerini engelleyerek onları hizmet edemez hale getirmek, siyasi şantajla başkanlarımızı AK Parti’ye transfer etmeye çalışarak milletimizin 31 Mart’ta ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymak, ne siyasi ne de ahlaki bakımdan uygun bir davranış değildir" demişti.