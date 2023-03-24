Yeniden Refah Partisi Cumhur'a katıldı, Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, depremin etkilediği illerden olan Malatya'ya ziyaretlerde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NE İLİŞKİN KONUŞTU

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına ilişkin soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Siyaset elbette devam ediyor. Ama biz bugünü değil, geçmişi değil, geleceği konuşmak istiyoruz. Malatyalı kardeşlerimizin bulunduğu bir ortamdayız. Depremzedeler siyaset kurumundan 'gelecekte bizim için ne yapacaksınız' onu soruyorlar. Ankara'da insanlar Cumhur İttifakı'nın içinde yer alabilirler. Kendi tercihleridir. Biz Millet İttifakı olarak her tercihe saygı duyarız. Millet İttifakı'nın liderleri olarak buradayız ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. Onlar da yaşanan olayları gelip gördüler. Millet İttifakı olarak vatandaşın sorunlarına kilitlenen bir ittifakız."

Açıklamalarının devamında Malatyalılara başsağlığı dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, "Bu saatten sonra depremi yaşayan kentlerin yeniden ayağa kaldırılması lazım, ekonomilerinin güçlendirilmesi lazım. Kenti terk edenlerin tekrar yuvalarına dönmeleri gerekiyor. En büyük arzumuz bu" ifadelerini kullandı.

"BÖLGE İÇİN YENİ BİR YASA ÇIKARILMASI GEREKİYOR"

"Elbette biz Malatya'dan başlayıp Hatay'a kadar süren deprem kuşağında yeni bir anlayışın hakim olması gerekiyor" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bu bölge için yeni bir yasanın çıkarılması gerekiyor. Deprem bölgesini terk edenlerin tekrar dönmesi için bazı özel avantajların sağlanması gerekiyor. Bunun için özel bir yasaya ihtiyaç var. Konutların yeniden yapılması ama konutlar yeniden yapılırken kentin ruhuna, kentin tarihine dikkat etmek gerekiyor. Bina yapmak yetmiyor, kentin dokusuna uygun binaların yapılması lazım. Tarihi eserlerin korunması ve aslına uygun yeniden ele alınması gerekiyor. Özel teşviklerin yapılması gerekiyor."

Kılıçdaroğlu açıklamalarını, "Bu bölgede yeni binalar yapılırken veya güçlendirilirken elbette ki kapısı, penceresi, demiri, çimentosu bütün bunların dikkate alınması ve bu bölgede özel olarak imalatın yapılmasına özen göstermek gerekiyor. Böylece hem istihdamı artıracak hem maliyetleri düşürecek hem yeni konut ve işyerlerinin yapılmasına imkan sağlanacak. Özellikle esnafın kısa sürede ayağa kaldırılması gerekiyor. İnsanların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ekonomik altyapının süratle oluşturulması gerekiyor" diyerek bitirdi.