İYİ Parti’den yeni video: Kavga ettik, sözümüzden dönmedik

İYİ Parti’den geçtiğimiz günlerde yayınlanan, televizyon, sosyal medya hesapları ve billboardlarda yer alan ‘’Birlikte Kazanacağız!’’ ve ‘’Tarih Yazacağız’’ ön kampanyasının devamı olarak yeni bir kampanya videosu daha geldi.

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İYİ Parti’den yeni video: Kavga ettik, sözümüzden dönmedik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in resmî sosyal medya hesaplarından, “Kazanmanın Yolu” notuyla paylaştığı videoda, Akşener’in doğrudan seslendirdiği ifadeler yer aldı. Video görüntülerinde Akşener’in Meclis kürsüsünde konuk ettiği kişilere ve 3 yıldır yaptığı esnaf ziyaretlerinde dertlerini ve taleplerini kamuoyuna duyurduğu kişilere yer verilirken, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Millet İttifakı’nın diğer paydaşları da videoda yer aldı.

‘’Biz, milletin sesi olacağımıza, söz verdik. Biz, millet iradesinin temsilcisi olacağımıza söz verdik. Biz, aziz milletimize bu seçimi mutlaka kazanacağımıza söz verdik. Yılmadık, direndik. Doğru bildiklerimizi söylemeye devam ettik. Tartıştık, kavga ettik. Sözümüzden dönmedik” diyen Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nitekim; 6 Mart’ta da milletimizin önüne bir çözüm yolu koyduk. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenleri de, Sayın Mansur Yavaş’ı destekleyenleri de, Sayın Ekrem İmamoğlu’nu destekleyenleri de ortak bir yol haritasında birleştirdik. Milletin iradesinin milletin ittifakında tecelli etmesini sağladık. Bu yol, birliğin yoludur. Bu yol, istikbalin yoludur. Bu yol, milletin yoludur ve İYİ Parti gururla sunar: Bu yol kazanmanın yoludur."

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