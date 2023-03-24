Erdoğan'ın hedefinde CHP'li belediyeler var: 'Seçim ülke gündeminden çıksın istedik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs’taki seçimi işaret eden Erdoğan, "Seçim ülke gündeminden bir an önce çıksın istedik. Felaketin izlerini birlikte ortadan kaldıracağız” dedi.

CHP’li belediyeleri hedef alan Erdoğan, “Ana muhalefetin 11 büyükşehir belediyesi var, neredeler, buralara uğradılar mı? Kimi deprem turistleri sadece fotoğraf çektirmek için arada buralara uğrayabilir. Siz onlara aldanmayın” diye konuştu.

Erdoğan konuşmasında şunları ifade etti:

“Ramazan ayının hayırlı ve bereketli geçmesini diliyorum. Acımızın büyüklüğünü anlatmaya kelimeler yetersiz. Hamdolsun yaklaşık 1,5 ay içinde arama kurtarma çalışmalarının bittiği, enkaz kaldırma faaliyetlerinin hızla sürdüğü geçici barınma merkezlerinin yaygınlaştırıldığı, kalıcı konutların inşaatının başlatıldığı döneme girdik.

Geçici barınma için 125 bini AFAD tarafından olmak üzere 176 bin çadır kurulmuş ya da dağıtılmıştır. 101 bin aileye 15 bin lira taşınma desteği verildi. Seçim ülke gündeminden bir an önce çıksın istedik. Felaketin izlerini birlikte ortadan kaldıracağız.

Kimi deprem turistleri sadece fotoğraf vermek için buralara uğrayabilir, yalan yanlış laflar da edebilir, siz onlara aldırmayın. Keşke imkanlarını depremzede kardeşlerimiz için kullansalar. Ana muhalefetin 11 büyükşehir belediyesi var, nerede o belediyeler? Buralara uğradılar mı?

Biz kendimize yakışanı yaparak deprem şehirlerini 1 yılda ayağa kaldırma sözümüzü tutmaya bakacağız. Bugüne kadar her sözümüzü nasıl tuttuysak bunu da aynı şekilde yapacağız. Bugün Hatay'da temelini atacağımız 3 bin 122 konutun inşasıyla 22 bin 467 konutun inşası fiilen başlamıştır. Antakya Devlet Hastanesi'ni 10 Mayıs'ta açıyoruz.

Ülkemizi kısa sürede afetlere dayanıklı hale getirmekte kararlıyız.14 Mayıs seçimlerinde yeniden yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde kentsel dönüşüm ilk ve taviz verilmez maddemiz olacak.

14 Mayıs’ta inşallah terör örgütüyle kucak kucağa, el ele yürüyenlere gereken dersi vermeye hazır mıyız?"

Kaynak: Gerçek Gündem