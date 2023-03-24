Savcı Sayan istifa etmişti, Ağrı Belediye Başkanı belli oldu

AKP'den milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Savcı Sayan’ın yerine Mehmet Karadoğan seçildi.

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Savcı Sayan istifa etmişti, Ağrı Belediye Başkanı belli oldu

2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan, 2023 Genel Seçimleri'nde, AKP'den milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

Ağrı Belediyesi İl Genel Meclis Üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda 3’üncü turda 20 oy alan AKP Belediye Meclis Üyesi Metin Karadoğan, Ağrı Belediye Başkanlığı görevine geldi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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