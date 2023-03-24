SOL Parti'den cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'na destek

28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne kendi ismi ve amblemiyle Sosyalist Güç Birliği çatısı altında katılacak olan SOL Parti, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne ilişkin tavrını açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

SOL Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Partimiz uzun zamandır CB seçimlerde geniş bir muhalefet mutabakatının oluşmasını ön plana alan bir çaba içinde olmuştu. Gelinen aşamada böyle bir mutabakatın oluşmasını çok önemli buluyoruz" denildi.

Açıklamada, "Seçim sürecinde yaşanabilecek olası sorunlar karşısında Saray rejiminin yıkılması için Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vererek tüm muhalefet güçleriyle birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerine yer verildi.