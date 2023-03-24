Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi... 'İnce'ye Milli Eğitim Bakanlığı' iddiası

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın İnce'ye teklif edileceği ihtimali konuşuluyor Ankara'da" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza süreci devam eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edeceğini söyledi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce görüşmesi henüz netleşmezken, kulisler hareketlendi.

“ANKET GÖRMEK İSTİYOR”

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova "Görüşme nisan ayının ilk haftası gerçekleşebilir. CHP lideri ziyaret öncesi birkaç anket görmek istiyor" dedi.

Canova, "Milli Eğitim Bakanlığı konusunda Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına bir şey söylemediği ifade ediliyor. Bir rezerv mi tutuluyor. İnce'nin çocukluk hayalinin Milli Eğitim Bakanı olma olduğu biliniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın İnce'ye mi teklif edileceği konuşuluyor Ankara'da" ifadelerini kullandı.