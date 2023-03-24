HÜDA-PAR kararını verdi: AKP listelerinden seçimlere girecekler

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz" ifadelerini kullandı.

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HÜDA-PAR kararını verdi: AKP listelerinden seçimlere girecekler

Seçimlere 2 aydan kısa bir süre kala ittifaklar, son kozlarını alana sürüyor. 

HÜDA-PAR'DAN KARAR

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alan HÜDA-PAR, milletvekilliği seçimlerine AKP'den gireceğini açıkladı. 

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NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın son destekçisi HÜDAPAR’ı savunmuş, 1990-2000 yılları arasında işlediği birçok cinayetle gündeme gelen Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen parti hakkında Erdoğan, “Tamamıyla yerli ve milli bir yapı” ifadesini kullanmıştı.

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HÜDAPAR Cumhur İttifakı AKP Seçim 2023
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