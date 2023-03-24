Sosyalist Güç Birliği'nden seçim kararı

Milletvekili seçimlerinde Sol Parti, TKH ve TKP'nin adaylarını destekleyeceğini açıklayan Sosyalist Güç Birliği, söz konusu partilerin seçime kendi ad, aday ve programlarıyla katılacağını bildirdi.

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Sosyalist Güç Birliği'nden seçim kararı

Sosyalist Güç Birliği, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde Sol Parti, Türkiye Komünist Hareketi (TKH) ve Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) adaylarını destekleyeceğini açıkladı.

İTTİFAK PROTOKOLÜ YSK'YA VERİLDİ

Söz konusu partilerin seçimlere, Sosyalist Güç Birliği ittifakı içinde ancak kendi ad, aday ve programlarıyla katılacağı belirtildi. 

Açıklamada, ilgili ittifak protokolünün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildiği ifade edildi.

Sosyalist Güç Birliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"20 Ağustos 2022 tarihinde 'Yarınlarımızı sermaye çetelerinin, tarikatların, bir avuç haraminin ve emperyalizmin pençesinden kurtararak emekçilerin laik, demokratik, bağımsız cumhuriyetini kurma' iradesiyle yola çıkan Sosyalist Güç Birliği, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde seçimlere katılacak olan Sol Parti, Türkiye Komünist Hareketi (TKH) ve Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) adaylarını destekleyecektir. Bu partiler seçimlere Sosyalist Güç Birliği ittifakı içinde ancak kendi ad, aday ve programlarıyla katılacaktır. İlgili ittifak protokolü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmiştir."

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Sosyalist Güç Birliği Seçim 2023
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