'Erdoğan'ın diploması' tartışmaları: YÖK'e başvuru yapıldı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasıyla ilgili açıklamaları üzerine YÖK'e dilekçe verdi.

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'Erdoğan'ın diploması' tartışmaları: YÖK'e başvuru yapıldı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, 2007-2011 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın, Cumhur İttifakı tarafından üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasıyla ilgili yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçti.

Çıray, Erdoğan’ın üniversite diplomasının kamuoyu ile paylaşılması için bir YÖK’e başvuruda bulundu.

"SEÇİMLERE ŞAİBE BULAŞMAMASI İÇİN..."

Aytun Çıray, YÖK’e verdiği dilekçede şunları kaydetti: 

"Yapılacak seçimlere şaibe bulaşmaması, kamu düzeni ve hukuki güvenliğin tesisi açısından ve ayrıca 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu dikkate alınarak, 14.05.2023 tarihinde yapılacak olan 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulunan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101’inci maddesinde belirtildiği şekilde yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren bir üniversite diplomasına sahip bulunup bulunmadığı hususunun, varsa diploma örneği de kamuoyuyla paylaşılmak suretiyle aşağıda yer alan iletişim bilgilerim kullanılarak tarafıma bildirilmesini rica ederim.”

YUSUF ZİYA ÖZCAN NE DEMİŞTİ?

Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, KRT TV'de gazeteci İnan Demirel’e ‘Görev süresince Sayın Erdoğan’ın diplomasını çok araştırdığını ve bulamadığı’ yönünde açıklamada bulunmuştu.

Gündem yaratan açıklamada Özcan, "YÖK Başkanı olduğumda iki şeyi merak ettim. Birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasıydı. Marmara Üniversitesi’ndeki arkadaşlara sordum. ‘Hocam tek bir tane kayıt yok’ dediler" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

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Recep Tayyip Erdoğan AKP 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim
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