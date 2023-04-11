Yeniden aday gösterilmeyen AKP'li vekil: 'Bugün kölelikten özgürlüğe ulaştığım gündür'

Milletvekili adayı gösterilmeyen, AKP Mardin Milletvekili Şeymus Dinçel, Twitter hesabında; “Elhamdülillah... ‘Bugün kölelikten özgürlüğe ulaştığım gündür’ George Washington” mesajını paylaştı.

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Yeniden aday gösterilmeyen AKP'li vekil: 'Bugün kölelikten özgürlüğe ulaştığım gündür'

TBMM 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde aday olarak gösterilmeyen, AKP 27. Dönem Mardin Milletvekili ve TBMM Katip üyesi Şeyhmus Dinçel, dün Twitter hesabında; “Elhamdülillah... ‘Bugün kölelikten özgürlüğe ulaştığım gündür’ George Washington” mesajını paylaştı.

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DÜZELTME GECİKMEDİ

Dinçel, bugün bir paylaşım daha yaptı.

Dinçel, “Son paylaşımımız ne yazık ki yanlış anlaşılmıştır. Bu sözü George Washington, Başkanlık görevi bittiği zaman sarf etmiştir. Biz de Milletvekilliği görevimizin sona erecek olması nedeniyle böyle bir alıntı yaptık. Kesinlikle vatandaşlarımıza ve partimize karşı bir sitem değildir. Keza adaylık başvurusunda da bulunmamıştık. Sadece aileme daha çok vakit ayırabilecek olmanın mutluluğunu paylaşmak istedim” mesajını paylaştı.

Dinçel, mesajının sonuna ise gülücük işareti koydu.

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Seçim 2023 AKP
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