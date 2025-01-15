Yeni Yol Partisi'nden Meclis’te İlk Grup Toplantısı! Ali Babacan Konuştu: Milletimizi İki Seçenek Arasında Bırakamayız

Yeni Yol Grubu’nun TBMM’deki ilk grup toplantısında Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Arıkan Yeni Yol Grubu’nun kuruluşunun tamamlandığını belirtti.

“GERİLİME MAHAL VERMEYECEĞİZ”

Arıkan siyasette kutuplaştırıcı üsluptan uzak durulması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi: Köprüler kuracağız, el ele vereceğiz, fikirler farklı olsa da oturup konuşacağız, çözüm üreteceğiz ve gerilime mahal vermeyeceğiz. İnsanımız artık çatık kaşlı siyasetçilerden, meclis çatısı altındaki yumruklardan, bağıranlardan yoruldu. 85 milyon insan artık huzurlu bir nefes istiyor.

“KAYYIM ATAMAK KİMSEYE BİR ŞEY KAZANDIRMADI”

Belediye başkanlarına yönelik kayyım atamalarına ilişkin de konuşan Arıkan şöyle tepki gösterdi: Önce seçilmesine izin verip, sonra milli iradeyi yok sayarak kayyım atamak; kimseye bir şey kazandırmadı, yine kazandırmayacak. Tekraren ifade ediyoruz: Ülkeyi kısır bir döngüyle meşgul etmenin hiç kimseye faydası yoktur.

“BOYKOT ETMENİZ GEREKEN TEK ÜRÜN AK PARTİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta yaptığı fahiş fiyatlara yönelik boykot çağrısını değerlendiren Arıkan “Oturduk, çalıştık ve bir boykot listesi hazırladık. Şimdi buradan aziz milletimizi AK Parti iktidarını boykot etmeye çağırıyorum. Bu fiyatlardan kurtulmak istiyorsanız boykot etmeniz gereken tek ürün AK Parti’dir. Yeni boykot listemiz de, yeni boykot ürünümüz de hayırlı olsun” dedi.

ALİ BABACAN: HALA SÜRECİN NERESİNDE AÇIKLAMIŞ DEĞİL

Meclis'te ilk grup toplantısında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “İktidar bu konudaki samimiyetini ispatlayabilmiş değil. 3, 5 ay oldu Bahçeli hemen hemen her hafta bir şey söylüyor ancak Sayın Erdoğan hala sürecin neresinde durduğunu açıklamış değil. Bu yeni süreç Erdoğan'ın adaylığı ve anayasa konusuyla eş zamanlı gündeme geldiğinde bizim şüphelerimiz artıyor” diyerek iktidara seslendi.

Babacan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

“ASGARİ ÜCRETLİMİZE ‘YALNIZ DEĞİLSİN’ DİYENLER BURADA”

Hak mücadelesinden, adalet mücadelesinden asla vazgeçmeyenler burada, yolsuzluğa yoksulluğa, yasaklara “Hayır!” diyenler burada. Türkiye’de demokrasi bayrağını yere düşürmeyenler burada, dünyanın dört bir köşesinde haksızlığa maruz kalanlar için, mazlumlar için Gazze için ayağa kalkanlar burada, geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımıza, ay sonunu getiremeyen emeklilerimize, asgari ücretlimize, “Yalnız değilsin, ben varım” diyenler burada, güçlü, güvenilir, itibarlı bir Türkiye isteyenler burada.

“GARİBANLAR ÜZERİNDEN SİYASET YAPANLARA KARŞI DA BURADAYIZ”

Doğru zamanda, tarihin doğru yerindeyiz. Başarılı gençlerimizi mülakatlarda eleyenlere karşı buradayız. Kadınlara hak tanımayanlara, ayrımcılık yapanlara karşı buradayız. Çiftçilerimizi, esnafımızı, kobilerimizi bitirenlere karşı buradayız. Ama unutmayalım… Biz, muhalefet yapmayı, iktidar sopasını ele geçirme yarışı zannedenlere karşı da buradayız. İktidar olamamanın öfkesini dükkân tabelalarından çıkaranlara karşı da buradayız. Evini yurdunu terk etmek zorunda kalmış garibanlar üzerinden siyaset yapanlara karşı da buradayız.

“TÜRKİYE’NİN YENİ BİR SOLUĞA İHTİYACI VAR”

Ne mutlu bize…Ne mutlu, “Birlikte, beraberlikte bereket vardır!” diyenlere. Ne mutlu, “Yeni Yol” diyip, hep birlikte elini taşın altına koyanlara! Türkiye’nin yeni bir soluğa ihtiyacı var. Ülkemizi iki kutuplu siyasete mahkum bir biçimde yüzüstü bırakamayız. Milletimizi “Ya onu ya da bunu tercih edeceksin” diyerek iki seçenek arasında çaresiz bırakamayız. Neden yeni bir yol? Çünkü bunlar siyaseti iki kutuplu hale getirip, Türkiye’de siyaset yapma zeminini yok etmek istiyorlar. Siyaseti iki kutba ayırıp milletimizi birbirine kırdırmak istiyorlar, birbirine düşürmek istiyorlar.

Kaynak: ANKA