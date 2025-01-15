Yeni Yol Grubu’nda İlk Çatlak! ‘Yer Almayacağım’ Diyerek İstifasını Duyurdu

Gelecek, Saadet ve DEVA Partisi’nin çatı parti olarak oluşturduğu yeni parti Yeni Yol Grubu Ankara’nın nabzını yükseltmişken, Gelecek Partisi’nden ilk istifa geldi. Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, görevinden istifa ettiğini duyurarak Yeni Yol Grubu’nda yer almayacağını açıkladı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Yeni Yol Grubu’nda İlk Çatlak! ‘Yer Almayacağım’ Diyerek İstifasını Duyurdu

Gelecek, Saadet ve DEVA Partisi’nin çatı parti olarak oluşturduğu yeni parti Yeni Yol Grubu, resmi olarak TBMM Başkanlığı’na dilekçelerini vermişti.

Siyaset arenasında dikkatleri üzerine çeken yeni parti, Ankara kulislerini hareketlendirirken dikkat çeken bir istifa yaşandı.

Yeni Yol Grubu’nda İlk Çatlak! ‘Yer Almayacağım’ Diyerek İstifasını Duyurdu - Resim : 1

İSTİFASINI DUYURDU

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, sosyal medya hesabından “1,5 yıldır TBMM'de en genç Grup Başkanvekili olarak yürüttüğüm görevim bugün itibarıyla sona ermiş bulunuyor” diyerek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yeni Yol Grubu’nda İlk Çatlak! ‘Yer Almayacağım’ Diyerek İstifasını Duyurdu - Resim : 2

“YAPICI MUHALEFET ANLAYIŞINI ÖN PLANDA TUTTUM”

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı: Görev sürem boyunca milletimizin emanetini en iyi şekilde taşımaya çalıştım. Bu süreçte, yapıcı muhalefet anlayışını her zaman ön planda tuttum. Türkiye'nin önemli sorunlarının hepsini Meclis'e taşıdım. Eleştirilerimi çözüm önerileriyle birleştirerek, ülkemizin ve milletimizin yararına olacak adımlar atmaya gayret ettim. Milli çıkarlarımızı doğrudan ilgilendiren bütün meselelerde devletimizin yanında durdum.

Yeni Yol Grubu’nda İlk Çatlak! ‘Yer Almayacağım’ Diyerek İstifasını Duyurdu - Resim : 3

YENİ YOL GRUBU’NDA ALMAYACAK

“Gelinen süreçte üç partinin iş birliğiyle TBMM'de kurulan 'Yeni Yol Grubu'nun hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye belirten Şahin, Yeni Yol Grubu’nda yer almayacağını duyurdu.

Şahin “Genel Başkanımızla ve parti kurullarımızla yaptığım görüşmeler neticesinde yeni kurulan bu grupta yer almayacağım” dedi.

Yeni Yol Grubu’nda İlk Çatlak! ‘Yer Almayacağım’ Diyerek İstifasını Duyurdu - Resim : 4

İSA MESİH ŞAHİN KİMDİR?

1982 yılında Osmaniye’de dünyaya gelen İsa Mesih Şahin, 2006 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Siyasi hayatına 2003 yılında AKP Kadıköy Gençlik Kolları Teşkilatında başlayan Şahin, 2014-2018 yılları arasında AKP Kadıköy İlçe Başkanlığı görevini üstlendi.

Öğrencilik yıllarında lisanslı futbolcu olan Şahin, 2013-2015 yılları arasında Kadıköy-Kozyatağı İdman Yurdu Spor Kulubü’nün başkanlığını yaptı.

Gelecek Partisi’nin 152 kişilik Kurucular Kurulu arasında yer alan Şahin, İstanbul Kurucu İl Başkanlığı görevini 3,5 yıl süreyle devam ettirdi. Şahin, 4 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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