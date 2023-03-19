'Yeni mezar' uyarılarını görmezden geldi: Erdoğan'dan depremler sürerken inşaat ısrarı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bor Karbür Üretim Tesisi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri afete çeviren ihmaller gündemde yerini koruyor. Arama kurtarma çalışmalarında bazı yerleşim bölgelerinde neredeyse 3 gün geç kalınması çok sayıda yurttaşın donarak ölmesine neden olurken milyonlarca kişi de evinin yıkılması ya da kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle mağduriyet yaşıyor.

Artçı sarsıntılar sürerken inşaata başlanmasının yaratacağı risk de bilim insanları tarafından dile getirirken Erdoğan inşaat inadını sürdürüyor. Seçimlere kısa bir süre kala depremde yıkılan evlerin yeniden yapılması için inşaat seferberliği başlatılırken Erdoğan, "Bir taraftan çadır kentler, diğer taraftan konteyner kentlerle bir an önce vatandaşlarımızı şu kar ve kışta açıkta bırakmayacağız. Milletçe kol kola vererek Allah'ın izni ile bu felaketin izlerini sileceğiz. Vatandaşlarımızdan bir yıl müsaade istedim. İnşallah 1 yıl içinde konutlarımızı bitireceğiz. Derdimiz vatandaşlarımızı açıkta bırakmamak" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür, "Arkadaşlar, deprem bölgesinde artçı depremlerin yoğun olduğu bu zaman diliminde inşaatlarda beton dökmek son derece sakıncalıdır. Beton pirizlenme süresinde ciddi çatlak ve tahribat alabilir ve görevini göremez hale gelebilir" ifadeleriyle iktidarı uyaran isimler arasında yer alıyor. Bilim insanlarının uyarıları sürerken CHP'li Levent Gök ise; "Her gün onlarca sarsıntı yaşanan bir coğrafyada temel atmak veya beton dökmek yurttaşlarımıza yeni mezarlar hazırlamaktan farksızdır" sözleriyle kararın yarattığı tehlikeye dikkat çekiyor AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremler sürerken inşaatların yapılması için sürdürdüğü ısrar oy için için yeni afetleri göze alması olarak yorumlanıyor.

Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"GİZLİ AÇIK AMBARGOLARIN KAYIPLARINI İYİ BİLİYORUZ"

Ülkemizin stratejik ürünleri arasında yer alan bor madeninin katma değerini 300 kat artıracak tesisimizin açılışında bir aradayız. Ülkemizin ilk dünyanın sayılı işletmelerinden biri olacaktır. Bor karbür, özellikle zırh alanında, savunma sanayinin vazgeçilmezidir. Tesisimizde yapılacak 1000 ton üretim iki bin kata kadar varan değer artışı sağlayacaktır.

Savunma sanayimizin ihtiyaçları başta olmak üzere gizli açık ambargoların hamle kayıplarını iyi biliyoruz. Sadece Eti Maden'de yapılan çalışmalar bile başarının konusudur. Ferrobor tesisimiz de bu sene içinde hizmete girecektir. Ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmekte kararlıyız. Türkiye her gelişme ve gelişmiş ülke pazarlarına yakınlığı, insan gücü ve hammadde imkanı ile avantajlı bir yerde duruyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisine çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız.

VATANDAŞLARIMIZI ŞU KAR VE KIŞTA AÇIKTA BIRAKMAYACAĞIZ

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin arasında kaldık. Depremlerde ve sellerde yitirdiğimiz canların acıları yüreğimizi yakıyor. Hayatını kaybeden tüm canlarımıza rabbim merhameti ile muamele eylesin. Bir taraftan çadır kentler, diğer taraftan konteyner kentlerle bir an önce vatandaşlarımızı şu kar ve kışta açıkta bırakmayacağız. Milletçe kol kola vererek Allah'ın izni ile bu felaketin izlerini sileceğiz. Vatandaşlarımızdan bir yıl müsaade istedim. İnşallah 1 yıl içinde konutlarımızı bitireceğiz. Derdimiz vatandaşlarımızı açıkta bırakmamak.

Vatandaşımızın "Baba, bizi bunlara bırakma" ifadesi sorumluluğunuzu arttırıyor. Bunlara vatandaşımız bırakılır mı? Biz can derdindeyiz, onlar can derdinde. Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey ile bölgeyi dolaştık. Yeni şehirlerimizi inşa ederek Türkiye Yüzyılı'nı ihya edeceğiz. İşte onlar ne ile uğraşıyor biz ne ile uğraşıyor. Bütün bunları başarana kadar bize durmak, başka yöne bakmak bize haramdır. Deprem bölgesindeki yaraları sararken, yeni şehirlerimizi inşa ederken diğer projelerimizi de ihmal etmiyoruz. 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin otomobili onlardan biridir.

"MUHALEFETİ MİLLETİME ŞİKAYET EDİYORUM"

TOGG ön siparişleri alınmaya başladı, rekor bir talebe ulaştı. Ay sonundan itibaren teslimatları gerçekleştireceğiz. Buradan elde ettiğimiz tecrübe ile Kütahya'da 5 bin ton kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi kuracağız. Durmak yok yola devam. Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milletimize sunma çabalarımız bunlardan biridir.

Ana muhalefet yanındakilerle beraber Akkuyu Nükleer Santralini gezmek istiyorlar, geziyorlar, 'Çok güzel' diyorlar. Geldikten sonra 'Yaptırmayacağız' diyorlar. Bu nasıl kafadır? Ben milletime şikayet ediyorum, sevgili halkım işte o ana muhalefet ve yanındakiler bu ülkede yarın inanın onların iktidarında olduğu gibi elektrikler yine kesilir. Benim vatandaşım bunlara 14 Mayıs'ta oy vermeyecek. Yusufeli Barajı bir yeşil enerjidir, hidroelektrik santralidir.

Başkaları ne yaparsa yapsın biz hakkın rızası için, halkın rızası için hizmet etmeye devam edeceğiz. Milletimize ne söz verdiysek, tek tek hayata geçireceğiz.

Alt yapısıyla üst yapısıyla yeni, güvenli yerleşim yerleri kurarak Türkiye yüzyılına doğru yürümeyi sürdüreceğiz. İşte bunlar onlarla uğraşırken bakın biz ne ile uğraşıyoruz. Bor madeniyle alakalı onun çeşitlendirilmesiyle, aramızdaki fark bu. Bütün bunları başarana kadar bize durmak, dinlenmek haramdır. Türkiye'nin bir kısmında yaşanan sıkıntı için ülkenin tamamıyla güçlü olması şarttır. Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırırken diğer şehirlerimizi ihmal etmiyoruz.