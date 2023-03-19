Millet barınacak yer arıyor; AKP şov peşinde

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 49 bin 589'a yükseldi. 11 ilde on binlerce bina ise yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi. AKP iktidarının artçı sarsıntılar sürerken kısa sürede inşaatların başlatılması ve konutların tamamlanması kararı almasına ise tepkiler sürüyor.

Öte yandan depremin ardından geçen haftalara rağmen vatandaşların barınma başta olmak üzere temel gereksinimleri hala karşılanamadı. Yurttaşların isyanı sürerken AKP'nin seçime sayılı günler kala inşaat seferberliğine başlanacağını açıklaması ise tepkileri artırdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilde cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini başlattıklarını söyleyerek, “Önümüzdeki hafta itibarıyla sözleşmesini imzaladığımız 32 bin konuttan 20 bininin temellerini 11 ilimizde eşzamanlı atacağız” dedi.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, Kurum, “Malatya’da, Elazığ’da, İzmir’de, Antalya’da, Muğla’da olduğu gibi yine bu deprem afetinde de 11 ilimizde bütün vatandaşlarımızı konutlarına yerleştireceğiz. 1 yıl içinde kalıcı konut teslimlerine başlayacağız” diye konuştu.