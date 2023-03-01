CHP'li Levent Gök'ten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a 'inşaat' tepkisi: Temel atmak veya beton dökmek yeni mezarlar hazırlamaktan farksız

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı yıkımın ardından iktidarın konut yapımlarına başlanması kararı artçı sarsıntılar da sürerken endişeleri artırıyor. Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem bölgesinde artçı depremlerin yoğun olduğu bu zaman diliminde inşaatlarda beton dökmek son derece sakıncalı" uyarısında bulunurken afet bölgesinde zemin etütlerinin bu kadar kısa sürede nasıl sağlıklı yapılabileceği de merak ediliyor.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, deprem bölgesinde artçı sarsıntılar ve tetiklenen depremler devam ederken yeni konutların yapımına başlanmasını verdiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

CHP'li Levent Gök, deprem bölgesinde yeni yapılar için inşaat çalışmalarına başlanmasıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a “100 bin kilometrekareyi aşkın devasa afet bölgesinin bütün zemin etütleri hangi yöntemle 2 ay içerisinde tamamlanacaktır” diye sordu.

Afet bölgesindeki yeni yapılaşmanın çok sayıda hata ile devam ettiğini belirten Gök, “Her gün onlarca sarsıntı yaşanan bir coğrafyada temel atmak veya beton dökmek yurttaşlarımıza yeni mezarlar hazırlamaktan farksızdır” dedi.

“100 BİN KİLOMETREKAREYİ AŞKIN AFET BÖLGESİNİN ZEMİN ETÜTLERİ HANGİ YÖNTEMLE İKİ AYDA TAMAMLANACAKTIR?”

Gök, TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a şu soruları yöneltti:

“Bilim insanlarının artçı sarsıntılar ve tetiklenen depremlere ilişkin açıklamaları ortadayken ve bu sürecin en az bir yıl sürmesi beklenirken bölgede inşaat çalışmalarının başlatılmasında sakınca görülmemesinin bilimsel dayanaklarını açıklar mısınız? Deprem bölgesinde inşaata başlanan alanlar için hazırlanmış olan zemin etütlerini ve ilgili raporları açıklar mısınız? 100 bin kilometrekareyi aşkın devasa afet bölgesinin bütün zemin etütleri hangi yöntemle 2 ay içerisinde tamamlanacaktır? Yapılaşmaya açılacak alanların zemin durumlarının önceden tahlil edilmesinin önemi ortadayken 21 yıllık AKP iktidarında bu konuya ilişkin herhangi bir önlem alınmamasının ve defalarca imar barışı yoluna gidilmesinin sebeplerini açıklar mısınız?”

Gök, önergesinin gerekçesinde ise şu görüşlere yer verdi:

“AKP Genel Başkanı 27 Şubat 2023 tarihinde Adıyaman’da yaptığı konuşmada 6 Şubat’ta yaşanan depremler sonrasında mikro bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmaları tamamlanan yerlerde yeni konut yapımına başlandığını ifade etmiştir. Şubat ayı bitmeden inşaatına başlanan konut sayısının 14 bin 500’e ulaştığını açıklayan Erdoğan deprem bölgesinde Mart ve Nisan aylarında başlanarak inşa edilecek toplam konut sayısının 309 bin olacağını belirtmiştir.

“DEPREMLER SONRASINDA BÖLGENİN YER YAPISI DEĞİŞMİŞ BÜTÜN ZEMİN ETÜTLERİNİN YENİDEN YAPILMASI GEREKLİLİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Konut yapımı çalışmalarına halen artçı sarsıntılar ve tetiklenen depremler devam ederken başlanmasının yeni inşa edilecek yapıları olumsuz etkileyeceği ve söz konusu inşaatlara bir yıldan önce başlanmaması gerektiği bilim insanlarınca açıklanmaktadır. Depremler sonrasında bölgenin yer yapısı değişmiş bütün zemin etütlerinin yeniden yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 100 bin kilometrekareyi aşkın, devasa afet alanının zemin etütlerinin birkaç ay içerisinde tamamlanması mümkün gözükmemektedir.

“SARSINTILAR YAŞANIRKEN TEMEL ATMAK YENİ MEZARLAR HAZIRLAMAKTAN FARKSIZDIR”

Afet bölgesinde başlanan yeni yapılaşma hamlesi çok sayıda hata ile devam etmektedir. Her gün onlarca sarsıntı yaşanan bir coğrafyada temel atmak veya beton dökmek yurttaşlarımıza yeni mezarlar hazırlamaktan farksızdır. Yapılaşma politikaları bilim ışığında ve tabiatın ortaya koyduğu zorunluluklara uygun yöntemlerle devam ettirilmediği takdirde ülkemizin afet kaderi değişmeyecektir.