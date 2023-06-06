Yeni kabinenin ilk toplantısı bugün: Masada iki önemli konu var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü duyurduğu yeni Kabine ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Baştan sona yenilenen yeni Kabine'nin ilk toplantısında ağırlıklı gündem maddesi ekonomi ve terörle mücadele olacak.

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Yeni kabinenin ilk toplantısı bugün: Masada iki önemli konu var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü yeni Kabine'yi duyurdu. Yeni Kabine'de sadece iki isim değişmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görevlerine devam etti.

YENİ KABİNENİN İLK TOPLANTISI BUGÜN

Bakanlıklarda devir teslim tamamlanırken, yeni isimler göreve başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bakanlar ile ilk Kabine toplantısını bugün gerçekleştirecek. İlk toplantıda yeni dönemin yol haritası ele alınacak.

ANA GÜNDEM MADDELERİ EKONOMİ VE TERÖRLE MÜCADELE

Toplantının ağırlıklı gündem maddesi ekonomi ve terörle mücadele olacak. Taşerona kadro, deprem bölgesinde yapılacak konutlar görüşülecek. Seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular masaya yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞI KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK

7 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığı ile ilgili kademeli artış düzenlemesi de Kabine'de görüşülecek. Ayrıca asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zammın da Kabine'de konuşulması bekleniyor.

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