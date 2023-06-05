Milletvekili adaylığı için istifa eden DEVA Partisi il başkanları görevlerine döndü

DEVA Partisi’nde, seçimlerden önce, milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundukları için istifa eden 20 il başkanı görevlerine geri döndü.

Son Güncelleme:
Milletvekili adaylığı için istifa eden DEVA Partisi il başkanları görevlerine döndü

DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu, bugün parti genel merkezinde toplandı. Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, milletvekili adaylığı için boşalan 26 il başkanlığında yeniden atama yapıldı.

Buna göre; Ağrı’da Murat Dağtekin, Aksaray’da Necati Coşkuner, Batman’da Melik Müjdeci, Çanakkale’de Abdullah Berkan Karaca, Düzce’de Murat Caymaz, Edirne’de Kerem Arda, Hakkâri’de İbrahim Piruzbeyoğlu, Hatay’da İlker Eker, Iğdır’da Yusuf Aslan, Isparta’da Şayeste Özer, Kars’ta Güven Özen, Kütahya’da Yalçın Can, Manisa’da Cansın Tunçdirek, Nevşehir’de Hasan Hüseyin Berber, Niğde’de Mevlüt Gümüş, Rize’de Muhammet Avcı, Samsun’da Kebire Birer Türk, Siirt’te Umut Dayanan, Uşak’ta Yusuf Burak Erol ve Zonguldak’ta Fatih Keleş DEVA Partisi il başkanı olarak görevlerine devam edecek.

6 İL BAŞKANI DEĞİŞTİ

Altı il başkanının yerine ise yeni isimler atandı. Bilecik’te Burak Sel, Kahramanmaraş’ta Yakup İncegül, Kilis’te Abdullah Sakar, Malatya’da Sinan Akıncı, Yalova’da Davut Cengiz ve Yozgat’ta Mustafa Bulut; DEVA Partisi il başkanlığı görevine getirildi.

DEVA Partisi’nde adaylık için istifa nedeniyle boşalan illerin başkanlarının atama işlemleri ise sürüyor.

Etiketler
DEVA Partisi
Son Güncelleme:
2023 yılı onların yüzüne gülecek: Şansı yaver gidecek 3 burç 2023 yılı onların yüzüne gülecek: Şansı yaver gidecek 3 burç
CHP'li Özgür Özel: Can Atalay Çarşamba'ya kadar tahliye edilip yemin etmeli CHP'li Özgür Özel: Can Atalay Çarşamba'ya kadar tahliye edilip yemin etmeli
CHP MYK üyesi Zeynel Emre kimdir? İşte Zeynel Emre'nin siyasi hayatı CHP MYK üyesi Zeynel Emre kimdir? İşte Zeynel Emre'nin siyasi hayatı
Yastığın altına konunca etkisi inanılmaz... Üstelik mutfaktaki en ucuz malzeme Yastığın altına konunca etkisi inanılmaz... Üstelik mutfaktaki en ucuz malzeme
ÇOK OKUNANLAR
Enflasyon rakamları açıklandı, 'doğalgaz etkili' emekli ve memur maaş zammı netleşti! 'Doğalgaz etkili' emekli ve memur maaş zammı netleşti!
'Ömer' dizisinde 4 oyuncu birden ayrılıyor 'Ömer' dizisinde 4 oyuncu birden ayrılıyor
ABD'li dev banka Goldman Sachs'tan endişelendiren tahmin: Periyotlar halinde dolar kurunu sıraladı! Periyotlar halinde dolar kurunu sıraladı!
Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet var En lezzetli dondurulmuş tatlılar: Türkiye'den de bir lezzet var
Bakan olacağını öğrenen ilk isim kim oldu? İşte kabineye dair detaylar... Bakan olacağını öğrenen ilk isim kim oldu?