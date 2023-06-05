CHP'li Özgür Özel: Can Atalay Çarşamba'ya kadar tahliye edilip yemin etmeli

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay'ın hâlâ tahliye edilmemesiyle ilgili, "TBMM'nin 30. Başkanı'nın 7 Haziran Çarşamba günü seçilmesi öngörülmektedir. Can Atalay’ın çarşambaya kadar tahliye edilip yemin etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Meclis Başkanlığı seçimi sakatlanacaktır ve seçilecek olan Meclis Başkanı'nın meşruiyeti tartışmaya açılabilecektir" dedi.

Özel, TİP Hatay Milletvekili Atalay'ın hâlâ tutuklu olması ve Meclis'te yemin edememesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Özel, şunları kaydetti:

"14 Mayıs seçimlerinin ardından oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarına bir milletvekili eksiğiyle 2 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen ant içme töreniyle başlamıştır. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay, seçilmesine karşın, tahliye edilmemiş olması nedeniyle milletin vekâletini üstlenme görevine başlayamamıştır.

Ülkemiz 'tutuklu milletvekili' gerçeğiyle yargının alabildiğine siyasallaştırıldığı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında tanışmıştır. Can Atalay’ın halen tutuklu olması ülkemizin demokrasiye ve adalete olan ihtiyacında yıllardır milim ilerleme sağlanamadığını göstermektedir. Can Atalay’ın tahliye edilmemiş ve dolayısıyla görevine başlayamamış olması, sadece kendisinin ve partisinin değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve TBMM’de temsil edilen tüm siyasi partilerin sorunudur.

Hâlihazırda tartışmalı ve siyasallaşmış bir yargı kararıyla tutuklu bulunan Can Atalay’ın millet iradesine rağmen tahliye edilmemiş olmasını kabul etmiyor, anayasaya aykırı bu tutumdan bir an önce geri dönülmesini talep ediyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 30’uncu Başkanının 7 Haziran Çarşamba günü seçilmesi öngörülmektedir. Can Atalay’ın çarşamba gününe kadar tahliye edilip yemin etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Meclis Başkanlığı seçimi sakatlanacaktır ve seçilecek olan Meclis Başkanı'nın meşruiyeti tartışmaya açılabilecektir.

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın Anayasa'nın 83’üncü maddesine rağmen tahliye edilmemesi, hukuk devleti ilkesinin çiğnenmesi yanında geçen her gün yeni bir hak gaspına neden olmaktadır. Soma’da, Çorlu’da, Hendek’te mağdurların ve adaletin yanında durmuş olan Can Atalay bir an önce tahliye edilmelidir."