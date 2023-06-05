AKP ve MHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

28. Dönem TBMM'nin Başkanlığı için çalışmalar devam ediyor. Son olarak AKP ve MHP'nin başkan adayı belli oldu.

AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş TBMM Başkan adayı oldu.

Kurtulmuş, başkan adaylığı için başvuru dilekçesini TBMM'ye sundu.

NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?

Akademisyen olan Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. ABD'de Temple Üniversitesi School of Business & Management'ta lisansüstü çalışmalarına devam etti.

ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'ta misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doçent oldu. 2004 yılında profesör unvanını aldı.

25 ve 26. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi. 62, 63 ve 64. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 65. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı.

İngilizce bilen Kurtulmuş, evli ve 3 çocuk babasıdır.