Yeni Düzenleme Yolda! Silah Bırakan PKK'lılara Ne Olacak? Kimler 'Topluma Kazandırılacak?'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası başlayan ve terör örgütü PKK'nın da silah bırakıp kendisini feshettiğini açıklamasının arkasından Meclis'e taşınan süreç devam ediyor. İktidar, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun gündemine getirilecek yasal düzenlemeleri hazırlıyor. Bu yasalar arasında en dikkat çeken ise AKP iktidarının 2003 yılında çıkardığı "eve dönüş yasası" olarak bilinen Topluma Kazandırma Yasası.

Nefes gazetesinden Mahmut Aydın'ın haberine göre yasa, siyasi ve ideolojik amaçla suç işlemek için kurulmuş terör örgütlerinin mensuplarının "topluma yeniden kazandırılması, toplumsal huzur ve dayanışmanın güçlendirilmesini" hedefliyordu.

YÖNETİCİLER DÜZENLEMENİN DIŞINDA

İktidarın tekrar düzenleyip komisyona getirmesi beklenen düzenlemenin "kendiliğinden veya aracılarla teslim olanlar, örgütle ilişiği kendiliğinden kesilenler, yakalanarak ele geçilenlerden işlenen suçlara katılmayanlar, katılanlar, terör örgütü mensuplarına barınma, silah ve cephane yardımı yapanları" kapsayacağı belirtiliyor. Terör örgütünün yöneticileri/üst düzey yöneticileri ise getirilecek düzenlemenin dışında olacak.

Kulislerde "Eve Dönüş 2" olarak konuşulan düzenlemenin tek olmayacağı, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, İnfaz Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Çek Kanunu gibi bir dizi kanunların da değiştirileceği konuşuluyor. Bu düzenlemeler “torba yasa” şeklinde ve bir yasa ile Meclis'in gündemine getirilecek.

Kaynak: Nefes Gazetesi