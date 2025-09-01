AKP Umduğunu Bulamadı! 30 Bin Kişilik Etkinliğe Sadece 53 Kişi Geldi

AKP’nin Gazze’deki insanlık dramını konu alan “Gazze İçin Perde Açılıyor” belgeselinin Çorum’daki gösterimi, 30 bin kişi kapasiteli meydanda yalnızca 53 kişinin katılımıyla hayal kırıklığı yarattı.

AKP tarafından Gazze’de yaşanan insanlık dramını anlatmak amacıyla hazırlanan “Gazze İçin Perde Açılıyor” belgeseli, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde izleyiciyle buluşuyor. Ancak Çorum’da düzenlenen açık hava gösterimi, beklenen ilgiyi göremedi. AKP Çorum Gençlik Kolları Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik, 30 bin kişi kapasiteli Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirildi. Ne var ki, “Zalimler için yaşasın cehennem” sloganıyla duyurulan programa sadece 53 kişi katıldı.

Etkinliğe Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın katılırken, AKP Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Yakup Alar ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz’ün programa katılmaması dikkat çekti. Gösterim, Gazze’deki drama dikkat çekmeyi amaçlasa da, düşük katılım organizasyonun etkisini gölgeledi.

