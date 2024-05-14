Yeni Akit yazarından Erdoğan'a: Bundan sonra size dinlenmek düşüyor artık

AKP içerisinde ve AKP'ye yakın kişilerde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimindeki yenilginin etkileri sürüyor.

İktidar içerinde de tartışılan ve toplantılar alınan seçimle ilgili tartışmalarda konu zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da geliyor.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Akit Gazetesi'nin yazarlarından İdris Günaydın, Erdoğan'a çağrıda bulundu.

"Sayın Cumhurbaşkanım. Yaptıklarınız tarihe mal oldu ve kitaba girdi. Bundan sonra size dinlenmek düşüyor artık" diyen Günaydın, Erdoğan'ın kendisinden sonra gelecek kişiyi açıklamasını bekliyor.

Günaydın'ın yazısı şöyle:

"Acaba şöyle mi? Bu da aklıma geliyor. Bundan sonra Tayyip Bey yeniden aday olamayacağına göre kongrede veliahdını mı çıkaracak? Kendisinin Cumhurbaşkanı olarak devam etmesinde ne bir mahzur var ne’de milleti rahatsız edecek bir sıkıntı. Sıkılanlar her zaman her şeye sıkılıyor. En doğrusu da kongrede veliahdını çıkarmasıdır. Yeni bir lider, yeni bir söylem. Yeni lider partiyi yeniden tepeden tırnağa dizayn eder. Bir heyecan getirir. Böylece zamanında seçime gidilir. Sakın kamuoyu yoklamalarında şöyle çıkıyor, böyle çıkıyor sonuçlarına aldanmamalı.

'BUNDAN SONRA SİZE DİNLENMEK DÜŞÜYOR ARTIK'

Vahdettin merhumun Mustafa Kemal’e Yıldız Sarayı’nda Boğaz’daki İngiliz Zırhlıları karşısında dediği gibi diyorum. Sayın Cumhurbaşkanım. Yaptıklarınız tarihe mal oldu ve kitaba girdi. Bundan sonra size dinlenmek düşüyor artık. İnkârcıları ikna edemezsiniz. Onların vatan diye dertleri yok. Hiçbir zaman olmadı. Varsa yoksa mideleri ve bir de rahat bir tuvalet."

Kaynak: Gerçek Gündem