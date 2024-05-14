CHP MYK toplantısı, 19 Mayıs dolayısıyla Samsun'da yapılacak

CHP, MYK toplantısını 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun’da yapacak.

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CHP MYK toplantısı, 19 Mayıs dolayısıyla Samsun'da yapılacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün ilk kez Ankara dışında özel gündemle Soma’da toplandı. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP MYK üyeleri, haftaya 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun’da olacak.

Ankara'da 19 Mayıs Pazar günü Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MYK üyeleri, Samsun’a hareket edecek. Gençlik Kolları MYK üyeleri, 19 Mayıs Pazar günü akşam Samsun’da toplanacak.

CHP MYK'nın, 20 Mayıs Pazartesi günü Özgür Özel başkanlığında, Samsun’da toplanacağı öğrenildi.

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