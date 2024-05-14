Eski Ulaştırma Bakanı İbrahim Aysoy hayatını kaybetti
Eski Ulaştırma Bakanı, 13. ve 15. dönem CHP Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy 93 yaşında hayatını kaybetti.
İlerleyen yaşına bağlı hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeden İbrahim Aysoy'un ölüm haberini yakınları duyurdu.
Aysoy'un cenazesi bugün ikindi namazının ardından, Karşıyaka mezarlığında defnedilecek.
İBRAHİM AYSOY KİMDİR?
Tüccar, STK Yöneticisi, Siyasetçi, 13. ve 15. Dönem Mardin Milletvekili olan Aysoy, 1977 yılında Nisan ve Haziran ayları arasında Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. 1931, Mardin doğumlu olan Aysoy, Lise mezunuydu, Arapça ve İngilizce biliyordu.