Eski Ulaştırma Bakanı İbrahim Aysoy hayatını kaybetti

Eski Ulaştırma Bakanı, 13. ve 15. dönem CHP Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy 93 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Ulaştırma Bakanı İbrahim Aysoy hayatını kaybetti

İlerleyen yaşına bağlı hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeden İbrahim Aysoy'un ölüm haberini yakınları duyurdu.

Aysoy'un cenazesi bugün ikindi namazının ardından, Karşıyaka mezarlığında defnedilecek.

İBRAHİM AYSOY KİMDİR?

Tüccar, STK Yöneticisi, Siyasetçi, 13. ve 15. Dönem Mardin Milletvekili olan Aysoy, 1977 yılında Nisan ve Haziran ayları arasında Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. 1931, Mardin doğumlu olan Aysoy, Lise mezunuydu, Arapça ve İngilizce biliyordu.

Etiketler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı CHP
Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol değişikliği! Setlere geri mi dönüyor? Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol değişikliği! Setlere geri mi dönüyor?
Bahçeli: Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir Bahçeli: Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir
Geçtiğimiz hafta ekrana gelmemişti. Bahar dizisinden bir kötü haber daha Geçtiğimiz hafta ekrana gelmemişti. Bahar dizisinden bir kötü haber daha
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu: Kemal Bey ancak mevcut yönetim başarılı olmazsa ve kendisine ihtiyaç olursa aday olur Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu'ndan açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Ayten Gökçer hayatını kaybetti Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel'in videosunu paylaştı: Bağı var mı, yok mu; kendi sesinden dinleyelim! Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel'in videosunu paylaştı
Kulis: Soylu'nun sözleri ne anlama geliyor? "Herkes eteğindeki taşları dökecek" Soylu'nun sözleri ne anlama geliyor?
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu! Yargıtay Başkanı belli oldu!
Mehmet Şimşek kararını verdi, kamu bankalarında atamalar netleşti: Kimler görevden alınacak? Şimşek kararını verdi, kamu bankalarında atamalar netleşti