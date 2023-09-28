Yavuz Ağıralioğlu yeni parti için kolları sıvadı, canlı yayında açıkladı: 'Tayyip Bey'i çok iyi izliyorum'

İYİ Parti'den sert sözlerle ayrılan eski milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti için kolları sıvadı. Katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, "Partiyi kurmak kolay ancak milletin kalbine kurmak zordur. Zor olanı yapacağız, milletin umuduna kuracağız partiyi" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından takip ettiğini belirten Ağıralioğlu, "Ben Tayyip Bey'e çok iyi bakıyorum. Yani onu iyi izliyorum" diye konuştu. Mart ayında yapılacak yerel seçimleri, mevcut siyasetin son kavgası olarak gördüğünü belirten Ağıralioğlu, yeni bir siyasetin inşaa edileceğini savundu.

TAYYİP BEY'İ ÇOK İYİ İZLİYORUM

Haber Global'de konuşan Ağıralioğlu'nun dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"Ben yerel seçimden sonra bu istişaresini ettiğim ve başlattığım işi, 'memleketi yönetiyoruz' iradesiyle buluştuğu gün o programı milletin huzuruna çıkartmak için gayret göstereceğim. Partiyi kurmak kolay ancak milletin kalbine kurmak zordur. Zor olanı yapacağız, milletin umuduna kuracağız partiyi.

Ben Tayyip beye çok iyi bakıyorum. Yani onu iyi izliyorum. Neyi, nerede hata yaptığımıza bakıyorum. Bu dindarlığın nerede şase yaptığına, milliyetçiliğimizin neyi ihmal ettiğine neyi ıskaladığına, cumhuriyet adına yapmak zorunda olduğumuz halde yapamadıklarımıza, demokrasi adına korumak zorunda olduğumuz halde koruyamadıklarımıza çok iyi bakıyorum."