Yapıcıoğlu açıkladı: HÜDA PAR'ın AKP'ye destek vereceği 3 kent belli oldu

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ankara, İstanbul ve İzmir’de AKP’nin adaylarını destekleyeceklerini duyurdu. Yapıcıoğlu, diğer illerde ise yerel ittifakların olabileceğini belirtti.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, katıldığı 25 TV kanalında yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, bugün Urfa’da düzenleyecekleri aday tanıtım programıyla bazı illerin belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi.

AKP'Yİ DESTEKLEYECEKLERİ 3 KENTİ AÇIKLADI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin de konuşan Yapıcıoğlu, AKP’yi destekleyecekleri 3 kenti açıkladığı ifadelerinde şöyle konuştu:

“Daha önceki dönemlerde Sayın cumhurbaşkanıyla görüşmelerimiz olmuştu. O görüşmelerde Cumhur İttifakı’nın devamı yönünde karşılıklı bir irade uyuşması olduğunu da kamuoyuna açıklamıştık ve bunun nasıl olabileceği ile ilgili olarak her iki partide heyetler oluşturuldu. Görüştüler, epey bir toplandılar. Sonuç itibariyle birkaç büyükşehirde destekleme kararı aldık. Diğer yerlerin çoğunda HÜDAPAR’ın kendi logosuyla, kendi ismiyle, kendi adaylarıyla seçimlere girmesi konusunda bir karara vardık ve bu kararımızı da kamuoyuyla paylaştık. İstanbul ve Ankara'da Cumhur İttifakı’nın adaylarına destek vereceğiz. İzmir'de de muhtemelen benzer bir şey olacak. Geriye kalan yerlerde kendi adaylarımızla seçimlere girme konusunda bir prensip kararımız var. Bazı yerlerde, bazı seçim çevrelerinde, bazı illerde olabilir, bazı ilçelerde olabilir hatta bazı beldelerde olabilir, orada farklı partiler ya da farklı gruplarla bazı ittifaklar gelişebilir. Onu zaman gösterecek.”

Yapıcıoğlu, diğer illerde ittifak konusunda “Lokal bazı ittifaklar gelişebilir. Gelişirse oradaki yerel dinamiklerle oradaki teşkilatlarımızla istişareyle o konuda da bir karara varırız. Somut bir teklif gelirse, bu teklif kabul edilebilir nitelikte ve sonuç itibariyle millet için memleket için hayırlı olduğuna kanaat getirirsek evet deriz” diye konuştu.