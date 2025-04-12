Veli Ağbaba'dan 'Seyyanen Zam' Eleştirisi... Kıdem Tazminatını da Etkiliyor

Ekonomik krizin tırmanmasıyla beraber yaşanan geçim sıkıntısı siyasetin de sık sık gündemine gelirken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. 2023 Mayıs seçimlerinden en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkarma vaadinde bulunan CHP'ye karşılık AKP'nin mecburen bunu uygulamak zorunda kaldığını savunan Ağbaba, orada bir hileye yapıldığını söyledi.

Emeklilerin aylıklarına yansıyacak şekilde katsayıda artış değil, seyyanen zam yapıldığını söyleyen Ağbaba, 2023 yılı temmuz ayında 8 bin 77 TL olan seyyanen zammın geçen yıl 2024 ocak ayında 12 bin TL’ye, temmuz ayında ise 14 bin 383 TL’ye yükseldiğini söyledi. Son zamla birlikte ise 2025 ocak-haziran döneminde uygulanmak üzere 16 bin 43 TL’ye çıktığını belirtti.

Veli Ağbaba, seyyanen zammın emeklileri de kapsaması durumunda tablonun şöyle olacağını söyledi:

En düşük emekli memur maaşı: 35.659 TL

En düşük işçi-Bağkur emeklisi maaşı: 30.512 TL

KIDEM TAZMİNATINI ETKİLİYOR

Bu durumla beraber memurlara 2023 yılında verilen seyyanen zammın memurların emekli ikramiyelerine yansıtılmamasının hem özel sektörde hem de kamuda çalışan işçilerin kıdem tazminatında olumsuzluk yarattığını vurgulayan CHP'li vekil, "Kanuna göre, işçinin ücreti ne olursa olsun işyerinde çalıştığı her yıl için ödenecek kıdem tazminatı o tarihte uygulanan kıdem tazminatı tavanını aşamıyor. Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek devlet memurunun bir yıllık emeklilik ikramiyesine endekslenmiş bulunuyor. Seyyanen zam en yüksek devlet memuru ikramiyesine yansımadığı için kıdem tazminatı tavanı olması gerekenden düşük kaldı. Bu da asgari ücretin iki katı ve daha fazla ücretle çalışan işçilerin daha düşük kıdem tazminatı alması sonucunu doğuruyor" diye konuştu.