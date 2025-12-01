Vefat Eden Eski AK Partili Vekil Cemal Öztürk İçin TBMM’de Tören

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AK Parti 26 ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için TBMM'de tören düzenlendi.

AK Parti 26 ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekili Cemal Öztürk (67), bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Öztürk için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) camide öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Öztürk için Meclis Şeref Kapısı merdivenlerinde tören düzenlendi.

Vefat Eden Eski AK Partili Vekil Cemal Öztürk İçin TBMM’de Tören - Resim : 1

TÖRENE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Törene, Öztürk'ün ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekili Celal Adan, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

Vefat Eden Eski AK Partili Vekil Cemal Öztürk İçin TBMM’de Tören - Resim : 2

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu görevlilerin omuzlarında TBMM'nin şeref kapısı merdivenlerinin önüne getirildi. Öztürk'ün hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu.

Cemal Öztürk'ün cenazesi, salı günü Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde toprağa verilecek.

Vefat Eden Eski AK Partili Vekil Cemal Öztürk İçin TBMM’de Tören - Resim : 3

CEMAL ÖZTÜRK KİMDİR?

Cemal Öztürk, 1958 yılında Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi'nden mezun olan Öztürk, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde işletme konusunda yüksek lisans ve doktora yaptı. Kariyerine; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda uzman olarak başlayan Öztürk, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği, TFF Denetim Kurulu üyeliği, MÜSİAD İzmir Şube Başkanlığı görevinin yanı sıra Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü. AK Parti'den 26 ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekili seçilen Öztürk, evli ve 4 çocuk babasıydı.

Kaynak: DHA

TBMM
