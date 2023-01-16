Valiliğin AKP videosu TBMM gündeminde

Muğla Valiliği'nin “Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek, Recep Tayyip Erdoğan” ifadesiyle AKP mitingine ait bir videoyu paylaşmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

TBMM GÜNDEMİNE TAŞINDI

Konuyu TBMM gündemine getiren İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Usta, Bakan Soylu’ya “Muğla Valiliği'nin sosyal medya hesaplarını danışmanınız Emin Şen mi yönetiyor? Bu vali bir muhalefet partisinin paylaşımını yapsaydı tavrınız ne olurdu?” sorularını yöneltti.

''DANIŞTAY MUHTELİF KARARLARINDA BU KABİL DAVRANLIŞLARI SİYASİ AYRIMCILIK KAPSAMINDA GÖRMÜŞTÜR''

Erhan Usta, soru önergesinin açıklama kısmında, “Danıştay muhtelif kararlarında da bu kabil davranışları siyasi ayrımcılık kapsamında görmüştür. Her durumda devletin yararını korumakla görevli olan kamu görevlilerinin tarafsızlığı esastır. Bu, devletin tarafsızlığı anlamına gelmektedir” ifadelerine yer verdi.