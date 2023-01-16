Garo Paylan: Bizde vekil papaz diye bir şey yok, niye vekil imam diye bir müessese yarattık

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, vekil imamlık statüsüyle imam çalıştırılmasını eleştirdi. Paylan, "Ben şunu anlamak istiyorum; bizde vekil papaz diye bir şey yok, niye vekil imam diye bir müessese yarattık” dedi.

Garo Paylan: Bizde vekil papaz diye bir şey yok, niye vekil imam diye bir müessese yarattık

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP, MHP ve BBP’nin sunduğu Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sürüyor.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım gibi görevlerin olmasını eleştirdi. Paylan şunları söyledi:

“Anadolu'muzda, memleketimizde din insanları çok önemlidir yani gerek bizde papazlar, işte Müslümanlarda imamlar, Alevilerde dedeler, Musevilerde olsun din insanları çok önemlidir. Özellikle köylerde, küçük yerlerde, ilçelerde, mahallelerde iki insan çok önemlidir. Bir öğretmen, bir de imam, papaz veya dede; adı ne koyarsanız koyun ve bunların itibarı da çok önemlidir. Ben şunu anlamak istiyorum; bizde vekil papaz diye bir şey yok, niye vekil imam diye bir müessese yarattık? Bu müesseseyi de lağvetmiyoruz yani ‘vekil imam’ diye bir şey olur mu arkadaşlar?”

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