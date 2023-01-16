AKP'den erken seçim açıklaması
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda, erken seçim tartışmalarına değindi.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI
Çelik son günlerin tartışmalı konusu erken seçim hakkında ''Birkaç tane tarih konuşuluyor zaten. Kamuoyu da takip ediyor. Bu çerçevede biz tam olarak tarihini somutlaştırdığımız zaman sizlerle paylaşacağız'' açıklamasında bulundu.
EYT DÜZENLEMESİ
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşından önce açıkladığı EYT düzenlemesinin TBMM'de görüşülmesine ilişkin konuşan Çelik, düzenlemenin ne zaman Meclis'ten geçeceği sorusuna yanıt verdi.
Çelik, ''Şubat ya da en geç Mart ayında sonuçlanacak'' ifadelerini kullandı.
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