Valiler kararnamesi kulislerden sızdı: Soylu'nun ekibi tasfiye ediliyor, deprem yaşayan şehirlerin valileri değişiyor!

Genel seçimlerin ardından kabinenin belli olmasıyla birlikte, İçişleri Bakanlığı koltuğu da el değiştirdi. Süleyman Soylu'dan boşalan koltuğa oturan Ali Yerlikaya'nın bazı valiler ile emniyet teşkilatında önemli noktalara yönelik yeni görevlendirmeler yapma hazırlığında olduğu ifade edildi.

T24 yazarı Tolga Şardan, İçişleri Bakanlığı kulislerinden sızanları aktardı. Şardan, valiler kararnamesinin hazır olduğunu söyledi ve şu bilgileri verdi:

Valiler kararnamesi çerçevesi ilk etapta, 6 Şubat'ta yaşanan büyük deprem felaketinde görev yapan il valilerinin değiştirilmesi planladı. Bu valilerden bazıları merkeze çekilecek. Bazıları farklı kentlere atanacak.

Kararname çalışmaları öncesinde Bakan Yerlikaya, halen merkezde bulunan valilerle geçen hafta bir araya geldi. Hazırlanan kararnamede halen merkezde bulunan bazı valilerin yeniden eylemli vali görevine getirilmesi bekleniyor.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ, BAKAN YARDIMCISI OLUYOR

Aynı kararnamede mevcut Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın bakan yardımcısı yapılmasının planlandığını daha önce aktarmıştım. Yanı sıra halen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in bakan yardımcısı olacağı kulislerde ifade ediliyor. Çiçek'in, daha önce İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yapmasından dolayı yeniden merkezde görev alması bekleniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılacak atama konusu da yine önceki günkü kabine toplantısı sonrasında netleşti. Bir aksilik olmadığı takdirde halen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan Mustafa Çalışkan, genel müdür koltuğuna oturacak.

SOYLU'NUN EKİBİ GÖREVDEN ALINIYOR

Aynı kapsamda, önceki Bakan Soylu'nun ekibinde yer alan Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile Genel Müdür yardımcısı Resul Holoğlu'nun görevden alınması kesinleşti. Aynı durum İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu için de geçerli.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atama yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi. Zira, mevcut İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın gelecek yıl yaş haddinden emekli olması nedeniyle bir olasılık görevinde kalabileceği ifade edildi. Ancak burada son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceğini söyleyebilirim.

Bayramdan önce yayımlanması beklenen kararnamelerin ardından süreç, kaymakamlar kararnamesi ile il emniyet müdürleri kararnamesiyle devam edecek.

Kaymakamlar kararnamesi kapsamında bakanlık merkez teşkilatında da yeni atama ve görevden almalar gerçekleşecek.

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