Üç parti TBMM'de grup kuracak mı? Saadet Partisi'nden açıklama

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile TBMM'de ortak grup kurmaya yönelik görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

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Üç parti TBMM'de grup kuracak mı? Saadet Partisi'nden açıklama

Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerine CHP listelerinden girmiş; söz konusu partiler toplam 35 milletvekilliği kazanmıştı. 

Seçimlerin ardından ise üç partinin ortak grup kurma yönünde görüşmelere başladığı basına yansımıştı. 

SAADET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Gazeteci İsmail Saymaz bugün Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Saadet Partisi'nin Meclis’te grup kurma kararı aldığı yönünde bir iddiayı dile getirirken; Saadet Partisi'nden açıklama geldi. 

Partiden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan bir araya gelerek seçim sonuçlarını değerlendirmişlerdir. Ayrıca TBMM çalışmalarında ortak grup kurulması başta olmak üzere siyasi alandaki işbirliği modelleri hakkında istişarede bulunmuşlardır. Görüşülen hususların partilerin yetkili kurullarında değerlendirilmesine karar verilmiştir. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi. 

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