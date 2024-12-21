Vahap Seçer'in kardeşi Uğurcan Seçer Son Yolculuğuna Uğurlandı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in 53 yaşında hayatını kaybeden kardeşi Uğurcan Seçer, Tarsus ilçesindeki törenle son yolculuğuna uğurlandı. Vahap Seçer’i Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yalnız bırakmadı.
Tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek 53 yaşında yaşamını yitiren Uğurcan Seçer’in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tarsus Güney mezarlığında toprağa verildi.
ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI
Cenaze törenine, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Mersin milletvekilleri Gülcan Kış, Hasan Ufuk Çakır, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut yanı sıra siyaset, iş, spor ve medya dünyasından isimler katıldı.
TAZİYELER İKİ GÜN SÜRECEK
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in taziyeleri bugün ve yarın Mersin Merkez İnönü Bulvarı üzerindeki Kongre ve Sergi Merkezi'nde kabul edeceği bildirildi.
Kaynak: ANKA