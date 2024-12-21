Cumhurbaşkanı Erdoğan Yine CHP'ye Yüklendi... 'Siz Milletle Kavgalısınız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Partisinin hizmet siyaseti ve demokrasi anlayışıyla ülkeye çağ atlattığını iddia eden Cumhurbaşkanı, ana muhalefet partisi CHP ve Genel Başkan Özgür Özel'e de yine sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, CHP'nin "küresel projelerin taşeronu" olduğunu ileri sürdü.

'AK PARTİ ÜLKEYE ÇAĞ ATLATTI'

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yıllardır milletin enerjisini tüketenlerin bu ülkede dikili ağaçları olmadığını biliyorsunuz. Yaptıkları hiçbir eser ve hizmet olmadığı halde kafaları karıştırmakta, kavga çıkarmakta maşallah mahirler. AK Parti’nin eser ve hizmet siyasetiyle, demokrasi ve özgürlük reformlarıyla ülkemizin çağ atladığını kim inkar edebilir?

'CHP DEYİNCE HANGİ CHP DİYESİM GELİYOR'

Mahalli idare düzeyinde yıllardır yönettikleri yerlerin fırsatlarını nasıl yağmaladıklarını herkes biliyor. Hatta son dönemde yağmaya bölücü terör örgütü ile irtibatını bir türlü kesmeyenleri de ortak ettiler. Kendi içlerindeki kavganın temelinde de bu rant kavgası var. Evet CHP’den bahsediyorum. Gerçi CHP'den söz açılınca insanın aklına ister istemez hangi CHP diye sormak geliyor.

'CHP KÜRESEL PROJELERİN TAŞERONU'

Kendi içlerinde ne yapacakları onların bileceği iş. CHP tek parti faşizminden beri milletle kavgalı bir partiydi. Son dönemde küresel projelerin taşeronluğunu üstlenmeye kadar vardılar. Her geçen gün dibe batmalarına rağmen kendilerini düzeltme emaresi göremiyoruz. CHP'nin tüm bünyesini saran bu gaflet haline her alanda şahit oluyoruz.

'ÖZEL'İN KIRDIĞI POTLAR BURADAN HALEP'E YOL OLUR'

Sayın Özel'in iç ve dış politikada kırdığı potları üst üste koysak buradan Halep'e yol olur. Bu durum artık komik bile değil, ana muhalefet liderinin kendini bu duruma düşürmesi yakışmıyor. Muhalefet temsilcileri tuğla üzerine tuğla koymak yerine laf üstüne laf koyarak iş yaptıklarını sanıyor. Hallerinden gayet memnunlar ve de, bunca zamandır iktidar olamıyorlar ama memnunlar."

Kaynak: Haber Merkezi