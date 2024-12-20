Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Acı Kaybı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kardeşi, Uğurcan Seçer hayatını kaybetti. Acı gelişmeyi CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır duyurdu.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ölüm haberiyle sarsıldı. Seçer'in kardeşi Uğurcan Seçer'in yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Bu acı kaybı CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabından duyurdu.
Başarır paylaşımında, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in kardeşi Uğurcan Seçer’in vefatını üzüntüyle öğrendim.
Merhuma Allah’tan rahmet; Seçer Ailesi'ne ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in kardeşi Uğurcan Seçer’in vefatını üzüntüyle öğrendim.— Ali Mahir Başarır (@alimahir) December 20, 2024
Merhuma Allah’tan rahmet; Seçer Ailesi'ne ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.@VahapSecer
Kaynak: Haber Merkezi