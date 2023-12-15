Ümit Özdağ: Yeni Şafak, pis elini Türk ordusundan çek

Samsun'da gazetecilerle bir araya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyarbakır'da bir bulvara verilen Şeyh Said ismiyle ilgili Erdoğan'a tepki gösterdi. Özdağ, "Cumhuriyete karşı isyan etmiş bir çapulcunun, vatan haininin isminin verilmesi kararının kayyum tarafından alınması... Bu karar Diyarbakır'da kayyum görevi yapan vali tarafından alınmamıştır. bu karar Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı. Cumhuriyet'in 100. yılını İstanbul'da Boğaz'da Türk donanmasının yapmış olduğu geçit töreninde bütün devlet geleneğine ve dünya denizcilik geleneğine aykırı olarak sancak gemisinden izlemesi gerekirken Vahdettin Köşkü'nden izleyerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı ruhunun derinliklerinde gizleyemediği öfkesini yansıtan Recep Tayyip Erdoğan, şimdi de Cumhuriyetimizin 100. yılında, Cumhuriyet'e 99 sene önce isyan etmiş ve asılmış bir vatan haininin ismini Diyarbakır'da bulvara veriyor. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç beş bölücü oyu almak için Türk askerinin, polisinin kanına girmiş bu adamın adını bulvara verdikten sonra bu bulvarın üzerindeki göbeğin adını Abdullah Öcalan göbeği mi koyacaksın? Bu konuyu Erdoğan geri adım atana kadar her gün gündemde tutacağız." diye konuştu.

YENİ ŞAFAK'A TEPKİ

Yeni Şafak'ın genç teğmenleri hedef aldığı "Teğmen cuntası" haberine de tepki gösteren Özdağ, şunları söyledi:

"İktidarın propaganda organı Yeni Şafak, dün genç subaylara saldıran, FETÖ'cü ahlaksız bir dille saldıran bir haber yapmış. Yeni Şafak, pis elini Türk ordusundan çek. O senin teğmenler cuntası diye saldırdığın genç teğmenlerden bir tanesi geçen gün şehit düştü. Bu genç teğmen çocukları asla ve asla pudra şekeri çekip, ihale alan kendi adamlarınla karıştırma! Bu gençler Türkiye'nin birliği ve dirliği için cephelerde savaşıyorlar, terörle mücadele ediyorlar, gazi ve şehit oluyorlar. Terbiyesiz adamlar! FETÖ'den öğrendiğiniz taktiklerle yetmedi mi Türk ordusuna saldırdığınız! Göğsüne Atatürk resmini takmayı reddeden bir adam Türk askeri ve Türk subayı olamaz. Kendi ebedi başkomutanının fotoğrafını göğsüne takmayan bir adam ancak düşman ordusunun komutanının fotoğrafını göğsüne takar. Bazı genç teğmenler buna tepki gösterdilerse haklılar, kanlarının gereğini yapmışlardır, şuurlarının gereğini yapmışlardır. Ama Yeni Şafak'ın hangi kanı taşıdığını biliyoruz, onun da Türk kanı olmadığını biliyoruz. Biz bu genç subaylarımızı uğradıkları saldırıda yalnız bırakmayacağız."

"HÜDA-PAR'A RANDEVU VEREN İYİ PARTİ'NİN BİZE DE RANDEVU VERECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ"

İYİ Parti'den randevu beklediklerini söyleyen Özdağ, iki partinin olası işbirliğinin yüzde 20'lik bir potansiyeli temsil ettiğini belirtirken seçmen nezdinde bu teklifin olumlu karşılandığını ifade etti.

Özdağ, "HÜDAPAR’a randevu veren İYİ Parti Genel Merkezi’nin Zafer Partisi’ne de randevu vereceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Özdağ'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Zafer Partisi olarak yerel seçimlere giderken İYİ Parti’ye bir çağrı yaptık. Bu çağrıda üzerinde anlaşamadığımız hususları erteleyerek veya parantez içine alarak seçimde bir işbirliği gerçekleştirelim dedik. Böyle bir işbirliğinin yüzde 20’lik bir potansiyeli temsil ettiğini, Türk milletini iki kutup arasında ayrışmaktan kurtaracağını ifade ettik. Bundan dolayı bu teklifimiz seçmen zemininde büyük bir sevinçle karşılandı. Ancak şu ana kadar hem bu çağrımıza hem de Sayın Akşener’i ziyaret etmek için yapmış olduğum başvuruya bir cevap alamadım.

Biz, Zafer Partisi olarak Türk milletinin menfaatlerini her türlü kişisel gururun üzerinde tutarak siyaset yapıyoruz. İYİ Parti’ye yapmış olduğumuz bu işbirliği çağrısına en kısa zamanda artık İYİ Parti’den de cevap beklemenin hakkımız olduğunu aynı zamanda Atatürkçü vatansever seçmenin de hakkı olduğunu düşünüyoruz. HÜDAPAR’a randevu veren İYİ Parti Genel Merkezi’nin Zafer Partisi’ne de randevu vereceğini tahmin ediyoruz."

İYİ Parti Genel Başkanı, Mart 2021'de HÜDAPAR'ın o zamanki genel başkanı İshak Sağlam ile görüşmüştü.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri Özgür Özel İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmeden bir gün önce sosyal medya hesabı üzerinden İYİ Parti'ye işbirliği teklifinde bulunmuştu.

Bu teklife İYİ Parti'den kamuoyu önünde bir yanıt gelmemişti. Ümit Özdağ, geçen hafta yaptığı açıklamada da dönüş alamadıklarını belirterek, “Sayın Meral Akşener’den bir geri dönüş olmadı, bekliyoruz. Umarım doğru bir karar verirler” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem