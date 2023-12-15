Erdoğan'ın yanındaki büyükelçinin sırrını Barış Pehlivan açıkladı: 'Sıradan bir diplomat değil'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sırasında yanında bulunan Çağatay Erciyes ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Gazeteci Barış Pehlivan, o sırrı bugünkü köşesine taşıdı.

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Erdoğan'ın yanındaki büyükelçinin sırrını Barış Pehlivan açıkladı: 'Sıradan bir diplomat değil'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugün kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde yanında bulunan Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in sıradan bir diplomat olmadığını aktardı.

Pehlivan, Erciyes hakkında "Mavi Vatan konusunda Yunanistan gibi düşünen diplomat Çağatay Erciyes’in Atina’ya büyükelçi olarak atanması bir aks değişikliğine işaretti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina sayfasının “yeni” olması da bunun devamıydı" diye yazdı.

Pehlivan, "Erdoğan'ın yanındaki büyükelçinin sırrı" başlıklı yazısını "Sanki, şu soruyu ileride tartışacağız gibi duruyor: Bir gece ansızın Yunanistan’a gidecekken bir gece ansızın Mavi Vatan’dan taviz mi verdik?" ifadeleriyle sonlandırdı.

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