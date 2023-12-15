Turizm Bakanı Ersoy'un şirketi ETS Tur'a 'cinsiyet ayrımcılığı' cezası

Avukat Ferat Çağıl ve akademisyen Hasan Onur Akay, Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Lancora Beach Otel'de tatil yapmak için rezervasyon yaptırdı. Rezervasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un şirketi ETS Tur üzerinden yapıldı.

'KONTENJAN DOLU' DEDİLER, KADIN MÜŞTERİLERE REZERVASYON YAPTILAR

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, kredi kartıyla yapılan ödemeden sonra ikilinin tatil hazırlıkları başladı. Ancak ödenen ücret kredi kartına iade edildi. İade işleminden sonra otelden gönderilen bir e-postada rezervasyonun iptal edildiği belirtildi. Gerekçe ise kontenjanın dolu olmasıydı.

Bunun üzerine avukat Çağıl ve akademisyen Akay, bir kadın arkadaşlarından otelden rezervasyon yapmayı denemesini istedi. Aynı otel, aynı tarihlerde kadın müşteri tarafından 3 kişilik rezervasyon talebini kabul etti.

TİHEK'TEN İDARİ PARA CEZASI

Cinsiyet temelinde ayrımcılığa uğradığını ileri süren Çağıl ve Akay, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurdu.

Çağıl ve Akay'ın başvurusunda manevi tazminat ile uzlaşmanın mümkün olabileceği, aksi halde otele idari para cezası verilmesi talep edildi. TİHEK'e yapılan başvuru üzerine, otelden ve ETS Tur'dan yazılı görüş alındı.

Otel, rezervasyonu kapasite doluluğu nedeniyle alamadıklarını, 2021 yılının ekim ayında rezervasyon yapılabileceği belirterek, cinsiyet ayrımcılığı iddiasını reddetti.

ETS Tur ise, tesisle ilgili tasarrufta bulunma yetkilerinin olmadığını, otelle yapılan sözleşmede, tek, ikili ya da üçlü erkek rezervasyonun kabul edilmeyeceği maddesinin bulunduğunu ve başka otellerden rezervasyon imkanı olduğunu savundu.

TİHEK, başvuruyla ilgili 1 Mart 2022'de karar verdi. Kararda, Avukat Ferat Çağıl ve akademisyen Hasan Onur Akay'ın başvurusunda cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmeden TİHEK, otel ve ETS Tur'un 15 bin lira idari para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASINI DA KAZANDILAR

Çağıl ve Akay, TİHEK'in kararından sonra manevi tazminat davası açtı. Tazminat davasında karar geçen kasım ayında çıktı. İstanbul 7. Anadolu Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Çağıl ve Akay'ın rezervasyonunun erkek oldukları için iptal edildiğini tespit etti. Mahkeme, aynı tarihlerde rezervasyon yaptıran kadınları da tanık olarak dinledi ve rezervasyonlarının iptal edilmediğini belirterek, Çağıl ve Akay'ın manevi tazminat talebini kabul etti.

Kararda, Bakan Ersoy'un şirketi ETS Tur ve otelin, davacılara yasal faizi de işleyecek şekilde 15 bin lira tazminat ödenmesine hükmedildi.