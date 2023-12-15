Starbucks'a pompalı tüfekle saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı: 'Videolardan aşırı etkilendim'

İsrail’i protesto etmek gerekçesiyle Adana’da Turgut Özal Bulvarı’ndaki Starbucks’a pompalı tüfekle ateş açan saldırgan O.G.’nin ifadesi ortaya çıktı. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın ulaştığı ifadede şüpheli şahsın “Intagram’da gezinirken, Filistin’de ölenlerle ve yaralananlarla ilgili videolar izledim. Videolar beni aşırı etkiledi. Videoları izlerken Starbucks’a geldiğimi fark ettim. İçimde anlamadığım bir öfke patlaması oldu” dediği görüldü.

Saldırı sırasında içeride bulunan çalışanlardan A.K., O.G.’nin 8-10 dakika insanları rehin aldığını belirtti:

“O.G. pompalı tüfekle iş yerinin girişine geldi. Müşterilerin bir kısmı dışarıya ve içeriye kaçtı. Çığlık attılar. O.G. ‘Çıkın, öldüreceğim sizi’ dedi. Tüfeği bulunduğumuz yere doğrulttu. Üç kez ateş etti. Yere yattık, saklandık. Kahve dağıtma yerinde çalışanların olduğu yere nişan alarak ateş etti. Yere yatmasam yaralanabilirdim. Yattığım yerde saçma izleri vardı. Ateş ettikten sonra bekledi. Rehin kaldık. Çalışanlar ve müşteriler dahil 30 kişi vardı. İçerideki şifreli odaya saklandık.”

“TÜFEKLİYLE GÖZ GÖZE GELDİM. NAMLU BANA DOĞRULTULMUŞTU”

İşçi S.S.G de şunları anlattı:

“Tüfeği kahve dağıtımı yapılan, benim bulunduğum yere nişan alarak ateş etti. Müşterileri aşağıdaki şifreli odaya geçmeleri için uyardım. Aşağıya hareket ettiğim sırada 3-4 el ateş etti. Ateş edilen yere baktığımda giriş ve kasa arasında kadın müşteri ve küçük çocuğu yerde oturup donakalmıştı. Tüfekliyle göz göze geldim. Namlu bana doğrultulmuştu. 15 - 20 müşterinin şifreli odaya girişini sağladım.”

“INTAGRAM’DA FİLİSTİN'DE ÖLENLERLE VE YARALANANLARLA İLGİLİ VİDEOLAR İZLEDİM”

O.G. de ifadesinde şunları söyledi:

“Intagram’da gezinirken, Filistin’de ölenlerle ve yaralananlarla ilgili videolar izledim. Videolar beni aşırı etkiledi. Videoları izlerken Starbucks’a geldiğimi fark ettim. İçimde anlamadığım bir öfke patlaması oldu. İnançlı bir insan olduğum için iş yerine girip insanlara bağırarak ayrılmaları istedim. ‘Çıkın’ diye bağırdım. 20 saniye bekledim. İnsanlar çıkmaya başladı. Tüfeğimle cama iki el ateş ettim. Sağ doğru bir el daha ateş ettim. ‘Bu kahveyi içmeyin’ diye bağırdım. Sandalyeleri cama fırlattım. Tüfeği masanın üzerine bıraktım, polisi bekledim.”

Tüfeğin ruhsatsız olduğunu ifade eden O.G., ayrıca, “Tüfeği 2019’da bir Suriyeliden aldım. O tarihten evvel bıçaklanmıştım. Can güvenliği amacıyla almıştım” dedi.

O.G., Adana 2. Sulh Ceza Hakimliği’nde “Bir anlık duygu çöküntüsüyle yaptım” dedi, silahla tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan tutuklandı.

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