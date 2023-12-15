İYİ Parti'den istifa eden Ece Güner'den yeni açıklama

Ahmet Zeki Üçok'un görevden alınmasının ardından İYİ Parti'den istifa ettiğini duyuran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner'den, yeni açıklama geldi.

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İYİ Parti'den istifa eden Ece Güner'den yeni açıklama

İYİ Parti, yerel seçimde CHP’yle işbirliğini savunan Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok’un görevden alınmasının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner “Oyları bölersek AKP kazanır” diyerek istifasını açıklamıştı.

81 ilde aday çıkarma kararını savunamayacağını belirten Güner, “Yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir. Yıllardır “tek adam sistemine” karşı mücadele ediyorum. Bağımsız bir hukukçu olarak ilkelerim doğrultusunda ülkem için mücadeleme devam edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

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Güner'den yeni açıklama geldi. X hesabından paylaşım yapan Güner, şunları yazdı:

"Değerli Dostlarım; o kadar çok mesaj/telefon aldım ki hepsine cevap vermekte zorlanıyorum. Çok duygulandım. İYİ Parti’den arayan ve üzüldüğünü ama saygı duyduğunu söyleyen, “dostluk kalıcıdır” diyen tüm dostlara da özellikle teşekkür etmek isterim. Bilmukabele. Buradan yorum yazan hepinize de çok teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla."

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İYİ Parti Meral Akşener Ahmet Zeki Üçok Ece Güner
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