Ümit Özdağ ve Gültekin Uysal birbirine girdi: Tepki çeken Uysal özür diledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Altılı Masa'nın ortak mutabakat metni ile ilgili, "Sizi tarikat ve cemaatleri, devletten çıkaracağız demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı? Türkçe Olimpiyatlarında boy gösterip cemaatlerin devlete el koymasına göz yuman, işbirliği yapan diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu? Çıkın Türkiye’yi ne kadar sevdiğinizi açıklayın" ifadelerine Demokrat Parti'den yanıt geldi.

Demorkat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından Özdağ'a verdiği yanıtta "Şeref yoksunu Ümit Özdağ'a cevabımdır" diyerek çok ağır ifadeler kullandı. Uysal'ın paylaşımı şöyle:

Uysal'ın paylaşımında kullandığı ağır ifadeler tepkilere neden olurken, kısa bir süre sonra silindi. Söz konusu paylaşımın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Uysal'ı takip etmeyi bıraktığı iddia edildi. Öte yandan Akşener'in Altılı Masa'da yer alan liderlerden hiçbirini takip etmemesi de dikkat çekti.

ÖZDAĞ'DAN YANIT GECİKMEDİ

Uysal'ın paylaşımını alıntılayan Özdağ, "Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı tanımak için bu twiti okuyun" ifadelerine yer verdi.

UYSAL ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından tepkilerin odağına oturan Uysal, sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayımladı. Uysal şunları söyledi:

Hakaret, tahrik ve iftirayı meslek edinmiş, neye ve kime hizmet ettiği malum @umitozdag

tarafından zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma kasıtlı saldırılarına karşı kastımı aşan çok yanlış bir örnek üzerinden cevap verdiğimden kamuoyuna üzgün olduğumu ve özrümü beyan ediyorum.