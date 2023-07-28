Gazeteci Fırat Can Arslan hücreye konuldu

Üç gün önce tutuklanan gazeteci Fırat Can Arslan, dosyasında örgüt ismi yazılmadığı gerekçesiyle tek kişilik hücreye konuldu.

Gazeteci Fırat Can Arslan hücreye konuldu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 25 Temmuz'da gözaltına alınan ve "kamu görevlilerini hedef göstermek" iddiasıyla tutuklanan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Fırat Can Arslan'ın, dosyasında örgüt ismi yazmadığı gerekçesiyle tek başına tutulduğu öğrenildi.

MA’nın haberine göre; Arslan, avukatı ile yaptığı görüşmede, Sincan Cezaevi'nde ilk olarak adlilerin bulunduğu koğuşa götürüldüğünü, itiraz üzerine savcılık talimatıyla Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ne konulduğunu aktardı.

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NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 25 Temmuz'da Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Delal Akyüz ve Fırat Can Arslan ile T24 editörü Sibel Yükler, Bianet editörü Evrim Kepenek ve gazeteci Evrim Deniz gözaltına alındı. Gazeteciler, Diyarbakır'da 18 gazetecinin iddianamesini hazırlayan savcı ile davaya bakan heyet üyesi eşinin görev yerlerinin değiştirilmesine dair haberi twitter hesapları üzerinden paylaştıkları için gözaltına alındı. Gazetecilere, "Kamu görevlisini hedef göstermek” suçlaması yöneltildi.

Gazetecilerden Fırat Can Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer gazeteciler adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

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