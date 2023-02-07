Türkiye İşçi Partisi'nden Erdoğan'a: Tehdidi bırak, işini yap!

GERÇEK GÜNDEM /

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 10 kentte yıkıma neden olan ve yaklaşık 13.5 milyon insanı etkileyen deprem nedeniyle afet bölgesinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Yaptığı açıklamada, "Yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri takip ediyoruz. Günü geldiğinde, şu anda tuttuğumuz defteri açacağız" ifadelerini kullanan Erdoğan'a yanıt Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) geldi.

Türkiye İşçi Partisi tarafından yapılan paylaşımda; "Tehdidi bırak, işini yap!" ifadeleri yer aldı.

10 KENTTE YIKIM, BİNLERCE CAN KAYBI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 3 bin 549’a (14:42) yükseldi. 22 bin 168 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle 7 günlük milli yas ilan edildi.

Artçı sarsıntılar sürerken gözler enkazlardan gelecek iyi haberlere çevrildi. Tüm Türkiye açlık ve soğuk ile de mücadele eden depremzedelere yardım edebilmek için seferber olurken çok sayıda ülkeden de arama-kurtarma ekipleri yola çıktı.

AFET BÖLGESİNDE 3 AY SÜREYLE OHAL İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin ardından son gelişmelere dair açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan açıklamasında, “Coğrafyamızın hatta dünyanın en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıyayız” dedi. Erdoğan, afet bölgelerinde 20 şubat'a kadar okulların tatil olduğunu ifade etti.

Erdoğan, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Antep, Urfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis illerinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini açıkladı.