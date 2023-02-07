Kaftancıoğlu, 'terör örgütü propagandası' suçundan beraat etti

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Kaftancıoğlu'nun her iki suçtan da beraatine karar verilmesini istedi.

Kaftancıoğlu'nun avukatları da mütalaaya katıldıklarını belirterek beraat talebinde bulundu. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Kaftancıoğlu'nun "silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından beraatine hükmetti.

"TÜRKİYE TARİHİNİN EN KISA YARGILAMASIYLA KAFTANCIOĞLU'NUN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ YARGILANMIŞTI"

Kaftancıoğlu’nun avukatı Doğuşcan Aydın Aygün, karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:

“Canan Kaftancıoğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanı seçildiği dönemde ortaya çıkan 4-5 sene önce paylaştığı iddia edilen Twitter paylaşımları üzerinden süreç yönetilmiş ve 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'nin kazanması sonrası dava açılmıştır. Türkiye tarihinin en kısa yargılamasıyla Canan Kaftancıoğlu’nun ifade özgürlüğü yargılanmış, İstanbul seçimlerini kazanması sonrasında cezalandırılmıştır. Her ne kadar tüm dosyadan beraat etmesi gerekirken Canan Kaftancıoğlu hakkında silahlı terör örgütü propagandası yapmak ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçlarından mahkeme beraat kararı vermiştir. Dosyanın kesinleşen ve infaz edilen suçlara ilişkin yargılaması hak ihlalleriyle dolu olması sebebiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı, umudumuz o dur ki Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verecek ve Canan Kaftancıoğlu diğer suçlamalardan da beraat edecektir."