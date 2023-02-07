Enkaz altında kalan AKP Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti

Enkaz altında kalan AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, yaşamını yitirdi.

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Enkaz altında kalan AKP Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde depremde enkaz altında kalan AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, yaşamını yitirdi.

Yakup Taş'ın erkez üssü Kahramanmaraş olan ve Gaziantep, Adana, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ, Kilis başta olmak üzere birçok ili etkileyen depremlerde, Adıyaman'da 9 katlı bir apartmanın altında kaldığı ortaya çıkmıştı.

9 KATLI AİLE APARTMANI TAMAMEN YIKILDI

AA muhabirine konuşan Taş'ın danışmanı Çetin Sayıcı, AK Parti'li Taş'ın Adıyaman merkezde, 9 katlı aile apartmanında depreme yakalandığını, binanın tamamen yıkıldığını söyledi.

Kendisiyle en son cuma günü görüştüğünü belirten Sayıcı, milletvekilinden bir daha haber alamadığını, programına göre Taş'ın, bugün Ankara'ya dönmesi gerektiğini anlattı.

Vekilin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Vekilimiz Yakup Taş, ailesi, birçok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualarınıza, vekilimiz ve ailesini de katar mısınız?" ifadelerine yer verildi.

Taş, depremden bir gün önce Tut ilçesinde AK Parti Tut İlçe Başkanı Ali Korkmaz'ın babasının cenaze törenine katılmıştı.

CHP'Lİ İSMET TOKDEMİR VE CHP'Lİ MAHİR POLAT'IN YAKINLARI DA ENKAZ ALTINDA

Öte yandan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın Hatay'daki abisi, ablası ve onların eşleri ile çocuklarının göçük altında olduğu belirtildi.

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in yakınlarının Hatay'da, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yakınlarının ise Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında olduğu öğrenildi.

 
 
 
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