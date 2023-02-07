SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen: Hatay'da yıkım, gözyaşı ve isyan var; devletin izi yok

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentlerden Hatay’ın İskenderun ilçesinde yıkılan bir binanın önünde, “Büyük bir felaket, yıkım, gözyaşı ve isyan var. Burada devlet yok. En ufak bir izi yok” açıklamasını yaptı.

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SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen: Hatay'da yıkım, gözyaşı ve isyan var; devletin izi yok

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları yoğun kar yağışı altında devam ediyor.

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentlerden Hatay’ın İskenderun ilçesinde yıkılan bir binanın önünde, “Büyük bir felaket, yıkım, gözyaşı ve isyan var. Burada devlet yok. En ufak bir izi yok” açıklamasını yaptı.

Hatay’ın İskenderun ilçesine giden SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, şunları söyledi:

“BURADA DEVLETİN EN UFAK İZİ YOK”

“SOL Parti heyeti olarak dün gece Adana’daydık, bugün İskenderun’a ulaştık. Büyük bir felaket, yıkım, gözyaşı ve isyan var. Burada devlet yok. En ufak bir izi yok. İnsanlar büyük bir çaresizlik içerisinde cenazelerini çıkarmaya çalışıyor, eşini dostunu, akrabasını, çocuğunu çıkarmaya çalışıyor kendi imkanlarıyla. Sesleri duyuyoruz ama ulaşmak için teknik imkân dahi yok. Su, battaniye, çadır yok. Hiçbir şey yok. ‘Sesimizi duyan var mı’ diyor insanlar, sesini duyan yok.

“BÜTÜN TOPLUMU DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

Bu çaresizliğe insanlarımızı terk etmeyeceğiz. Dayanışma için buradayız. Enkazdan bir taş kaldırmak için buradayız. Bütün toplumumuzu ülkenin dört bir yanındaki dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz. SOL Parti’nin dünden itibaren topladığı dayanışmalar birazdan ulaşmaya başlayacak. Elimizden gelenin en iyisini, en fazlasını yapmak için buradayız. Zaten bugün bütün toplumu ayakta tutan tek şey toplumun kendi dayanışması, birliği. Biz bir kez daha birliğe, dayanışmaya çağırıyoruz. Zor günleri hep birlikte atlatacağız. Evet iktidar yok, onların şatafatları, yıkılan yolları, hastaneleri, banka kasalarını dolduran müteahhitleri var, beşli çeteleri var ama burada hiç kimseleri yok. Biz buradayız el ele vereceğiz, yaralarımızı birlikte saracağız. Tekrar bütün herkesi buraya sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

 
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